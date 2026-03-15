Χανιά: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 42ου Παγκρήτιου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Ανακοινώθηκαν από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, τα αποτελέσματα του 42ου Παγκρήτιου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2025-2026.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Γυμνάσιο

Ποίηση:

1ο βραβείο: Ξεπλένοντας τα παλιά, Μαρκέλλα Δρακάκη (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

2ο βραβείο: Η εφηβεία, Ειρήνη – Ηλέκτρα Φραγγούδη (6ο Γυμνάσιο Χανίων)

3o βραβείο: Τα όνειρα του φεγγαριού, Ελευθερία Κουτσιούλη (6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Έπαινος: Πάλι παίζεις θέατρο, Νικολουδάκη Αναστασία (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

Πεζογραφία:

1ο βραβείο: Ο αστερίσκος, Ευαγγελία Μαρκογιαννάκη (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

2ο βραβείο: Μια ανάσα μακριά, Μαριάνθη Ξεκουκουλωτάκη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

3o βραβείο: Κόλλα πέντε, Κωνσταντίνος Ψαρρός (6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Έπαινος: Χωρίς τη λέξη τέλος, Μαρίνα Μπαλή (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

Λύκειο

Ποίηση:

1ο βραβείο: Βροχή, Αργυρώ Αγγελάκη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

2ο βραβείο: Ο Αχιλλέας, Ζωή Κοκκίνη (11ο ΓΕΛ Ηρακλείου)

3o βραβείο: Κάτω από τη συκιά, Αφροδίτη Μαρνελάκη (4ο ΓΕΛ Χανίων)

Έπαινος: Φωνή, Λυδία Σαράντου (Ιδ. Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου)

Πεζογραφία:

1ο βραβείο: Το σακάκι, Μαρία Άννα Τσίχλα (ΓΕΛ Νεάπολης Λασιθίου)

2ο βραβείο: Κλεμμένα αισθήματα, Έλλη Βακάλη (4ο ΓΕΛ Χανίων)

3o βραβείο: Το ημερολόγιο της λήθης, Μαρία Κώτσιου (1ο ΓΕΛ Κισσάμου)

1ος έπαινος: Νύχτες γεμάτες μουσική, Έλενα Φουστανάκη (Ιδ. Εκπ. Θεοδωρόπουλου)

2ος έπαινος: Η ιστορία μιας λευκής τίγρης, Μυρσίνη Παΐζη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

Ενήλικοι μαθητές:

1ο βραβείο: Ψίθυροι απουσίας, Alaa Alabdallah (ΣΔΕ Ρεθύμνου)

2ο βραβείο: Σε ξένη γη, Molla Marsida (ΣΔΕ Ρεθύμνου)

3o βραβείο: Στα χρώματα του δειλινού, Αρτεμησία Καλαϊτζάκη (Εσπ. ΕΠΑΛ Πλατανιά)

Έπαινος: Πόσο εύκολο, Νεκταρία Σαρτζετάκη (Εσπ. ΕΠΑΛ Πλατανιά)

Τα μέλη των κριτικών επιτροπών, που ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία, ανά κατηγορία ήταν:

Μαθητές Γυμνασίου:

Ποίηση: Γιούλα Κανιτσάκη (φιλόλογος, μετ. στη Φιλοσοφία), Κατερίνα Νανούρη (φιλόλογος, μετ. Δημιουργικής Γραφής), Εύη Μαναβάκη (φιλόλογος, μετ. στην Ιστορία Τέχνης)

Πεζογραφία: Βούλα Καντεράκη (φιλόλογος), Ιωάννα Καπή (Φιλόλογος, υποψήφια δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας), Κωνσταντία Παπαδάκη (φιλόλογος, μετ. Νεοελληνικής Φιλολογίας)

Μαθητές Λυκείου:

Ποίηση: Νεκταρία-Νίνα Μενδρινού (ποιήτρια), Ελπινίκη Μιχαλούδη (φιλόλογος, μετ. Δημιουργικής Γραφής), Βαρβάρα Περράκη (φιλόλογος)

Πεζογραφία: Μαρίνα Αρετάκη (ΕΔΙΠ, τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Κρήτης), Δημήτρης Βλαχοδήμος (φιλόλογος, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας), Αναστασία Μαλούκου (φιλόλογος, μετ. στην Υστεροβυζαντινή Λογοτεχνία)

Μαθητές ενήλικοι: Κυριακή Γιομελάκη (φιλόλογος), Γιάννης Νικολούδης (συγγραφέας), Άγγελος Αλαφρός (συγγραφέας)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους, καθώς και στους/στις υπεύθυνους/ες συναδέλφους εκπαιδευτικούς.

Η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70) την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, ώρα 11.30 π.μ. σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Στους/στις βραβευθέντες/είσες μαθητές/ήτριες θα δοθούν βιβλία-δώρα τα οποία προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Ο Σύνδεσμος θα φροντίσει για την αποστολή των βραβείων σε όσους/ες δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση της απονομής»