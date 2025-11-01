menu
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Χανιά: Αλματώδης αύξηση πλοίων κι επιβατών κρουαζιέρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εκατοντάδες χιλιάδες επιβατών στα Χανιά

Για επιβεβαίωση των προβλέψεων περί αλματώδους αύξησης των πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας που κατέφθασαν στα Χανιά το πρώτο δεκάμηνο του 2025 κάνει λόγο, δημοσιεύοντας σχετικά στοιχεία, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Δ. Βιριράκης.

Όπως αναφέρει:

Στο διάστημα 1/1-31/10/2025:
– Στην Σούδα: 173 κρουαζιερόπλοια με 382.389 επιβάτες
– Στο Ενετικό λιμάνι Χανίων: 21 πλοία με 8.611 επιβάτες
Σύνολο 194 πλοία και 391.000 επιβάτες, ενώ αναμένονται μέχρι 31/12/2025, άλλες 18 προγραμματισμένες αφίξεις.
Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1/1-31/10/ 2024 είχαμε συνολικά 133 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με 271.246 επιβάτες.
Η αύξηση στο πρώτο δεκαμηνο του 2025 είναι 45,86% στον αριθμό των πλοίων και 44,15% στον αριθμό επιβατών.
Πρακτικά πάνω από 1000 επιβάτες καθημερινά για όλο το έτος, που είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός.
Οι 18 προγραμματισμένες αφίξεις που υπολείπονται μέχρι το τέλος του 2025 και οι 14 προγραμματισμένες αφίξεις από την Πρωτοχρονιά μέχρι την 1/4/2026 δείχνουν ότι ο στόχος ανάπτυξης χειμερινού τουρισμού στα Χανιά στον τομέα της κρουαζιέρας έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, με κοινή προσπάθεια πολλών και όχι μόνο του ΛΤΝ Χανίων.

*φωτ. αρχείου

