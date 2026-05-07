Χανιά: Αλλάζουν οι ισορροπίες στις αερομεταφορές

Νέα δεδοµένα για τον τουρισµό στα Χανιά προκύπτουν από την “ακτινογραφία” της επιβατικής κίνησης στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Χανίων «∆ασκαλογιάννης» για το 2025 η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO).

H Ryanair παρέµεινε “κυρίαρχος” των αιθέρων το καλοκαίρι του 2025, όµως η SAS Scandinavian Airlines σχεδόν διπλασίασε το µερίδιό της στο αεροδρόµιο «∆ασκαλογιάννης», καταλαµβάνοντας πλέον τη δεύτερη θέση και ανατρέποντας τις ισορροπίες των προηγούµενων ετών.

Η συνολική εικόνα του 2025 αναδεικνύει έναν ώριµο και διαφοροποιηµένο αεροπορικό χάρτη, όπου η ποικιλία επιχειρηµατικών µοντέλων και η ισορροπία µεταξύ των διαφόρων τύπων αεροπορικών εταιρειών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή συνδεσιµότητα του Αερολιµένα Χανίων µε τις αγορές της Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά για τους θερινούς µήνες του 2025, η κατανοµή της επιβατικής κίνησης ανέδειξε τους εξής κορυφαίους «παίκτες» του Αερολιµένα Χανίων:

Ryanair Group: 23.9%

SAS Scandinavian Airlines: 9.6%

easyJet: 9.1%

TUI: 6.7%

Condor: 6.3%

Jet Time: 6.0%

AEGEAN Group: 4.5%

Transavia: 3.8%

Finnair: 3.6%

Jet2.com / Wizz Air: 3.4%

Sunclass Airlines: 3.2%

Όπως επισηµαίνει το Παρατηρητήριο, η δεκάδα που προέκυψε από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO) αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την πραγµατικότητα, καθώς συµφωνεί σε ποσοστό άνω του 90% µε την κορυφαία δεκάδα χειριστών κατά το εξεταζόµενο διάστηµα, βάσει των επίσηµων δεδοµένων της διαχειρίστριας εταιρείας του Αερολιµένα Χανίων, Fraport Greece.

ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Όπως προκύπτει από την παραπάνω κατάταξη, η κορυφαία δεκάδα του 2025 απαρτίζεται από τα εξής είδη αεροµεταφορέων:

4 αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους (Low-Cost Carriers – LCC): Ryanair Group, easyJet, Transavia, Wizz Air

3 αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης (Full-Service Carriers – FSC): SAS Scandinavian Airlines, AEGEAN Group, Finnair

3 αεροπορικές εταιρείες ταξιδιών αναψυχής / charter (Leisure Carriers): TUI, Condor, Sunclass Airlines, Jet Time

1 υβριδική αεροπορική εταιρεία (Leisure–Low Cost): Jet2.com

Η εικόνα του 2025 επιβεβαιώνει τη συνέχιση των τάσεων των τριών προηγούµενων ετών, µε την κυριαρχία των εταιρειών χαµηλού κόστους και τη σταθερή παρουσία παραδοσιακών και leisure αεροµεταφορέων.

Ο όµιλος Ryanair (Ryanair DAC, Lauda Europe, Ryanair UK) παραµένει ο κυρίαρχος αεροµεταφορέας, ενώ οι easyJet και Wizz Air ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των χαµηλού κόστους εταιρειών στις αεροµεταφορές της ∆υτικής Κρήτης.

Στην κατηγορία των παραδοσιακών αεροµεταφορέων ή τις λεγόµενες πλήρους υπηρεσιών (Full-Service Carriers), η SAS Scandinavian Airlines και ο όµιλος AEGEAN (AEGEAN, Olympic Air) εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς συνδέσµους µε τις αγορές της Σκανδιναβίας και της Αθήνας, ενώ η Finnair σηµειώνει ενισχυµένη παρουσία.

Οι TUI, Condor, Sunclass Airlines και Jet Time διατηρούν τη θέση τους µεταξύ των κυριότερων tour operator carriers – εταιρειών τσάρτερ, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση του αερολιµένα Χανίων µε τον τουρισµό αναψυχής.

Η Jet2.com, τέλος, λειτουργεί ως υβριδικό µοντέλο, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά χαµηλού κόστους και υπηρεσιών αναψυχής, προσαρµοζόµενη ευέλικτα στη διαφοροποιηµένη ζήτηση.

H ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Από τη συγκριτική ανάλυση της ποσοστιαίας κατανοµής επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία στον Αερολιµένα Χανίων για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025, τα βασικά ευρήµατα που προκύπτουν είναι:

Ryanair Group: Παρά τη σταδιακή µείωση του µεριδίου της από 29,3% το 2022 σε 23,9% το 2025, η Ryanair παραµένει ο κυρίαρχος αεροµεταφορέας του Αερολιµένα Χανίων, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή.

TUI Group: Καταγράφει συνεχή µείωση από 10,4% το 2022 σε 6,7% το 2025, γεγονός που ενδέχεται να αντανακλά ανακατανοµή χωρητικότητας και διαφοροποίηση προορισµών από tour operators.

easyJet: Παρουσιάζει σταθερή και ισχυρή παρουσία, µε ποσοστά γύρω στο 9–12%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ζήτηση για τις πτήσεις της προς και από τη ∆υτική Ευρώπη.

SAS Scandinavian Airlines: Σηµαντική άνοδος από 4,9% το 2022 σε 9,6% το 2025, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναµική των σκανδιναβικών αγορών και την ενίσχυση των απευθείας συνδέσεων µε τη Σκανδιναβία.

AEGEAN Group: Παρουσιάζει ήπιες διακυµάνσεις (3,8% το 2022 → 4,5% το 2025), παραµένοντας ο κύριος ελληνικός αεροµεταφορέας του αεροδροµίου και βασικός σύνδεσµος µε την Αθήνα.

Jet Time: Εδραιώνει την παρουσία της µε 6,0% το 2025, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της στρατηγικής συνεργασίας της µε σκανδιναβικούς tour operators.

Condor και Sunclass Airlines: ∆ιατηρούν σταθερή πορεία (περίπου 3–6%), δείχνοντας ανθεκτικότητα και συνεχή ζήτηση από τις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Finnair και Transavia: Ενισχύουν τη θέση τους µε ποσοστά µεταξύ 3,5–4%, συµβάλλοντας στη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.

Jet2.com: Παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, φτάνοντας το 3,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας το επιτυχηµένο υβριδικό µοντέλο λειτουργίας της.

Στα συµπεράσµατά του, το Παρατηρητήριο σχολιάζει πως ο όµιλος Ryanair εξακολουθεί να ηγείται της αγοράς, αν και µε πιο ισορροπηµένο µερίδιο, καθώς άλλοι αεροµεταφορείς, όπως η SAS, η easyJet και η Jet Time, ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους.

Η AEGEAN παραµένει σταθερός ελληνικός πυλώνας συνδεσιµότητας, ενώ η παρουσία των TUI, Condor και Sunclass Airlines υπογραµµίζει τη σηµασία του οργανωµένου τουρισµού για την περιοχή.

∆ιαπιστώνεται επίσης µια µεταβαλλόµενη δοµή της επιβατικής αγοράς του αεροδροµίου Χανίων, µια πιο πολυµορφική και ανταγωνιστική εικόνα. Η περίοδος 2022–2025 χαρακτηρίζεται από εξισορρόπηση µεριδίων, ενίσχυση της διαφοροποίησης και σταθερή ανάπτυξη που συνδέεται άµεσα µε τη διεθνή τουριστική δυναµική της Κρήτης.

Η έρευνα

Η Εµπειρική Έρευνα και Ανάλυση Αεροπορικών ∆εδοµένων του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO) πραγµατοποιείται στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Χανίων «∆ασκαλογιάννης». Το CAO συλλέγει και αναλύει δεδοµένα που αφορούν την αεροπορική κίνηση και τις αεροπορικές εταιρείες, µέσω ερωτηµατολογίων που συµπληρώνουν οι επιβάτες στις πύλες αναχώρησης του αερολιµένα. Τα δεδοµένα αξιοποιούνται για τη διαµόρφωση δεικτών που προσφέρουν πολύτιµα συµπεράσµατα για τις αεροπορικές εταιρείες, την πτητική δραστηριότητα, τα αεροσκάφη και συνολικά τον αεροπορικό κλάδο.

Η ετήσια µελέτη ( µια ολοκληρωµένη και data-driven αποτύπωση του αεροπορικού οικοσυστήµατος στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Χανίων), αποτελεί επιστηµονική πρωτοβουλία του ∆ηµήτρη Ζοπουνίδη (Φωτ.), υποψήφιου διδάκτορα και ερευνητή του Data Science Laboratory (DS Lab) στην σχολή Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ιδρυτή του εγχειρήµατος aviationlife.gr και του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης.

Το εγχείρηµα aviationlife.gr είναι µία πλατφόρµα εξειδικευµένη στην πολιτική αεροπορία και στον αεροπορικό κλάδο.

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης επικεντρώνεται στην καταγραφή της πτητικής δραστηριότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Χανίων, παρέχοντας ετήσιες αναλύσεις και έρευνες σε ενδιαφερόµενους οργανισµούς και φορείς.

Η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Τουρισµού ∆υτικής Κρήτης του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων, τη Fraport Greece και το προσωπικό του αερολιµένα Χανίων είναι καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας.

Η έρευνα προσφέρει ουσιαστικά insights και µετρήσιµα δεδοµένα, τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν στρατηγικές επιλογές, πολιτικές ανάπτυξης και επιχειρηµατικές αποφάσεις στον αεροπορικό και τουριστικό κλάδο.

Για πρόσβαση στο πλήρες report, τις αναλυτικές βάσεις δεδοµένων και περαιτέρω εξειδικευµένη πληροφόρηση, µπορείτε να επικοινωνήσετε στο dzopounidis@tuc.gr.