menu
20.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Αλλάζει το πρόστιμο για την ελεγχόμενη στάθμευση – Από 10 ευρώ στα 30 ευρώ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), το πρόστιμο για παραβάσεις, που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση, αυξάνεται από δέκα ευρώ (10 €) σε τριάντα ευρώ (30 €).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, με βάση τον Νόμο 5209/2025 (ΦΕΚ 2327/2025 και ΦΕΚ 2382/2025) και ειδικότερα το άρθρο 7, παράγραφος 11, περίπτωση γ’, η παράβαση Ρ-69 (παράνομη στάθμευση σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης) κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Ε1Α (επικινδυνότητα Α), σύμφωνα με το άρθρο 108, παρ. 5, περ. αα’ του ίδιου νόμου.

Η αλλαγή αυτή απορρέει αποκλειστικά από τη νέα εθνική νομοθεσία και δεν αποτελεί απόφαση του Δήμου Χανίων, ο οποίος υποχρεούται στην εφαρμογή της, όπως ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με την ανωτέρω ρύθμιση αντικαθίστανται οι προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 11 του Ν. 2696/1999 και του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν. 4530/2018, όπου το σήμα Ρ-69 (ελεγχόμενη στάθμευση) προέβλεπε διαφορετικό ύψος προστίμου.

Οι δημότες και επισκέπτες που επιθυμούν να σταθμεύουν σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης μπορούν να προμηθεύονται χρόνο στάθμευσης μέσω της εφαρμογής “iPark Chania”, η οποία είναι διαθέσιμη:

στο Play Store για συσκευές Android, και

στο Apple Store για συσκευές iPhone.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους οδηγούς να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum