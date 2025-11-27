Χανιά: Αλλαγές σε λαϊκές αγορές

Για αναβάθμιση των λαϊκών αγορών μέσα από την νέα χωροθέτηση έκανε λόγο σε συνέντευξη Τύπου ο αντιδήμαρχος Γιάννης Νικηφοράκης. Σημείωσε ότι η λαϊκή της Δευτέρας θα γίνεται στο πάρκο Μαρκοπούλου ενώ από τις 14 Ιανουαρίου η λαϊκή των Παχιανών θα γίνεται μέσα στο χώρο της ΒΙΟΧΥΜ, η λαϊκή της Νέας Χώρας θα μεταφερθεί από 1 Απριλίου στο οικόπεδο της ΑΒΕΑ, η λαϊκή του Σαββάτου θα διατηρηθεί στην οδό Μίνωος.

Ο πρόεδρος των παραγώγων Κώστας Καψωμενάκης είπε ότι για τους ίδιους είναι θετικό η μεταφορά της λαϊκής της Δευτέρας στο Μαρκοπούλου αφού θα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι όπως η Γιαμπουδάκη.

Για τη λαϊκή των Παχιανών επίσης συμφωνούν με τη μεταφορά στη ΒΙΟΧΥΜ.

Στο μεταξύ, αναμένεται να τοποθετηθούν οι νέοι πάγκοι που κατασκεύασε το Πολυτεχνείο, όπως είπε ο αντιδήμαρχος με τον πρόεδρο των παραγωγών να κάνει λόγο για καλή ενέργεια αλλά να διατυπώνει προβληματισμό για το πως θα λειτουργούν.