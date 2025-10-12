menu
19.4 C
Chania
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρο- νική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων, «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου

https:// chania.aitiseispoliton.gr , έως τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου.
Δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόδειξη ότι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σύμφωνα με τα όρια που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ (6.510 ευρώ ετήσιο εισόδημα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 50% για κάθε ενήλικο μέλος και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών). Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι ωφελούμενοι του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Για τη διευκόλυνση όσων δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, θα παρέχεται καθημερινή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεργαζόμενους φορείς. Ειδικότερα, εξυπηρέτηση θα προσφέρεται στα γραφεία της κοινωνικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» στην οδό Μπουνιαλή 11–19, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων στο Δημαρχείο, καθώς και στο Παράρτημα Ρομά στη Σούδα. Για το πρόγραμμα Παροχής Συσσιτίου, οι αιτήσεις θα γίνονται και στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου (Αντωνίου Γιάνναρη 2).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum