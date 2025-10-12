Χανιά: Αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρο- νική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων, «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου

https:// chania.aitiseispoliton.gr , έως τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόδειξη ότι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σύμφωνα με τα όρια που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ (6.510 ευρώ ετήσιο εισόδημα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 50% για κάθε ενήλικο μέλος και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών). Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι ωφελούμενοι του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Για τη διευκόλυνση όσων δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, θα παρέχεται καθημερινή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεργαζόμενους φορείς. Ειδικότερα, εξυπηρέτηση θα προσφέρεται στα γραφεία της κοινωνικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» στην οδό Μπουνιαλή 11–19, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων στο Δημαρχείο, καθώς και στο Παράρτημα Ρομά στη Σούδα. Για το πρόγραμμα Παροχής Συσσιτίου, οι αιτήσεις θα γίνονται και στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου (Αντωνίου Γιάνναρη 2).