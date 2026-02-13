Χανιά: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 58χρονου αγνοούμενου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τον 58χρονο αγνοούμενο για τον οποίο το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε εκδόσει ειδοποίηση.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ο 58χρονος Μ.Λ. εντοπίστηκε στο Ηράκλειο από διασώστες του οργανισμού και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αναλυτικά το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει «ο ενήλικας εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, ο ενήλικας εντοπίστηκε από διασώστες του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα κατόπιν σήματος που έλαβαν από το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση ανταπόκριση και την συντονισμένη παρέμβαση προκειμένου ο ενήλικας να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο και να λάβει την φροντίδα που χρειάζεται»