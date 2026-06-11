Χανιά: Αγωνία και άγχος για την κτηματογράφηση

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Κατάμεστη αίθουσα, γεμάτος προθάλαμος, κόσμος μέχρι και τις σκάλες και εκατοντάδες πολίτες να φεύγουν λόγω έλλειψης χώρου στην εκδήλωση ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο χώρος του ΕΒΕΧ γέμισε απο δικηγόρους, μηχανικούς και άλλους πολίτες που στην αναφορά εκπροσώπου από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ότι θα εισηγηθεί παράταση 6 ημερών λόγω των τεχνικών προβλημάτων ξέσπασαν σε ….χειροκροτήματα αγανάκτησης.

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος του ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης κ. Β. Κοντεζάκης τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα μια σειρά από ζητήματα στην ανάρτηση της κτηματογράφησης που εντοπίστηκαν από μηχανικούς, επαγγελματίες και πολίτες. Παρατήρησε δηκτικά πως αν είχε ψηφιστεί η νομοθετικη τροπολογία (για την οποία είχαν δεσμευτεί οι τοπικοί βουλευτές στη σύσκεψη στις 24 Μαρτίου) πολλά από τα προβλήματα ειδικά αυτά που αφορούσαν τις δασικές εκτάσεις θα είχαν λυθεί.