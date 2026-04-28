Χανιά: Αγωνία για δασικούς χάρτες, δακοκτονία και ευλογιά των αιγοπροβάτων από αγροτοκτηνοτρόφους

Την επιτακτική ανάγκη ώστε η δακοκτονία να πραγματοποιηθεί έγκαιρα στην Π.Ε. Χανίων, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες της μη έγκαιρης πραγματοποίησης της εξέφρασαν αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων.

Συγκεκριμένα, την έντονη ανησυχία τους για τον προγραμματισμό της δακοκτονίας αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων – ζητώντας σωστή τήρηση των μέτρων στην Κρήτη – εξέφρασαν στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή, μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Οι ίδιοι επίσης επεσήμαναν ότι πρέπει να βρεθεί λύση για τους δασικούς χάρτες καθώς αποτελούν “αγκάθι” στη δουλειά τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Κώστας Λιλικάκης πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ανέφερε μεταξύ άλλων πως «εφέτος έχουμε μια χρονιά που φαίνεται ότι θα έχει παραγωγή όπως πήγε ο καιρός, αλλά για να έχουμε ένα σωστό προϊόν πρέπει να γίνει και σωστή δακοκτονία. Χωρίς δακοκτονία προϊόν καλό δεν πρόκειται να έχει Κρήτη»

Από μεριάς του, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων κ. Μανούσος Σταυριανουδάκης έκανε λόγο για χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων τονίζοντας ότι πιθανό κρούσμα στα Χανιά θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά « ούτε στα λιμάνια γίνονται αυτό που πρέπει να γίνεται.

Τώρα θα υπάρχει μεγάλη κίνηη προϊόντων, ανθρώπων και αυτοκινήτων εμείς θέλουμε τα μέτρα να είναι αυξημένα και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Διότι εάν υπάρξει πρόβλημα δυστυχώς θα χουμε πολύ δυσάρεστες συνέπειες έως αφανισμό».

Ο κ. Σταυριανουδάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των δασικών χαρτών τονίζοντας πως «οι δασικοί χάρτες που είναι ένα “αγκάθι” στη δουλειά μας απάνω. Πώς να ενεργοποιήσουμε τα δικαιώματα και όλα αυτά που υπάρχουνε; Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τεχνητή λύση αν δοθούν οι λύσεις που πρέπει να δοθούν και θα πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση»