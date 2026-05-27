Χανιά: Αγώνες ανοικτής θαλάσσης «Ιδομενέας 1 & 2»

O Ιστιοπλοϊκός ‘Όμιλος Χανίων διοργανώνει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης, με την επωνυμία «ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 1&2», στα πλαίσια του κοινού Πρωταθλήματος ΙΟΧ-ΝΟΧ 2026, για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC, το Σάββατο 30/05/2026 και την Δευτέρα 01/06/2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Ιδομενέας 1 :30/05 : Η διαδρομή ΧΑΝΙΑ – ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ορίζεται από την γραμμή εκκίνησης (ανοικτά του (ΙΌΧ) προς ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ.

Ιδομενεας 2 : 01/06: Η διαδρομή από ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ- ΧΑΝΙΑ από γραμμή εκκίνησης στη ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ μέχρι γραμμή τερματισμού ΧΑΝΙΑ (ανοικτά του ΙΟΧ )

Η απόσταση είναι 27,5 ν.μ. και στις δύο διαδρομές

Αναμένεται έντονος συναγωνισμός με όλες τις καιρικές προκλήσεις που υπάρχουν στον κόλπο των Χανίων στο ακρωτήριο Σπάθα και στον κόλπο της Κισάμου.

Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στην Γραμβούσα (μετά το πέρας του αγώνα) για τον 1ο αγώνα την Κυριακή 31/05/26, και στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο (Νεώριο Μώρο) για τον 2ο αγώνα σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς»