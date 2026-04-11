Χανιά: Αγνωστοι πέταξαν χρώματα σε σπίτι με την Παλαστινιακή σημαία

Χρώματα πέταξαν άγνωστοι τις πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββατου σε σπίτι που έχει αναρτήσει την Παλαιστινιακή σημαία στον Άγιο Ιωάννη.

Οι άγνωστοι πέταξαν σακούλα με χρώματα και τράπηκαν σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σημείωσε στα “Χ.ν.” πως “έχω τη σημαία ενάμιση χρόνο θέλοντας να εκφράσω τη στήριξη μου στο Παλαιστινιακό λαό που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια γενοκτονία από το κράτος του Ισραήλ. Το πρωί αντιλήφθηκα πως μέσα στη νύχτα είχαν ρίξει χρώματα πάνω στη σημαία και στην πλευρά του σπιτιού που την είχα τοποθετήσει.”

Ο ιδιοκτήτης θα προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία καθώς οι άγνωστοι άφησαν και μια σακούλα και πάνω της εκτιμάται ότι υπάρχουν και αποτυπώματα