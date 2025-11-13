menu
Χανιά: 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση: Το Μαουτχάουζεν και η μνήμη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης

0

Πώς συνδέεται το Μαουτχάουζεν με την Κρήτη και γιατί θεωρείται το πιο «πολιτικό» από τα κάτεργα του θανάτου; Τι συνέβαινε στον πύργο του Χαρτχάιμ και στις στοές του Έμπενζεε; Γιατί ο κόσμος των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης πρέπει να μας απασχολεί και σήμερα;

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ανθρωποι που βρέθηκαν, μελέτησαν και συνδέονται με όλα τα παραπάνω θα μιλήσουν τη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων.
Στο πρώτο πάνελ, στις 19:00, οι κοινωνικοί ακτιβιστές Αντώνης Παπαγιαννάκης και Anina Jedreyko θα μας μεταφέρουν εικόνες και εμπειρίες από τις επισκέψεις τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, συνδέοντας το τότε με το σήμερα. Ο Μανώλης Σκορδύλης θα μοιραστεί τη δική του εμπειρία από ένα άλλο στρατόπεδο, εκείνο του Νταχάου.
Τη σκυτάλη, στο δεύτερο πάνελ, θα πάρουν ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός, ιστορικός που μελετά εδώ και χρόνια τον κόσμο των στρατοπέδων, καθώς και ο Γιάννης Πλατσιδάκης, γιος επιζήσαντα του Μαουτχάουζεν, ο οποίος θα μιλήσει από τη σκοπιά των απογόνων όσων έζησαν την απόλυτη φρίκη.
Τέλος, ο σκηνοθέτης Αρίσταρχος Παπαδανιήλ θα επιχειρήσει, με τη ματιά του καλλιτέχνη, να προσεγγίσει το θέμα, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας που υπογράφει σκηνοθετικά ο ίδιος μαζί με τον Παναγιώτη Κουντουρά, με τίτλο Mauthausen.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γιώργος Κώνστας, δημοσιογράφος στα Χανιώτικα Νέα.
Η εκδήλωση εντάσσεται στον φετινό θεματικό κύκλο του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας (25–29 Νοεμβρίου 2025), που εστιάζει στις «Αφηγηματικές Όψεις της Ιστορίας», δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο η Ιστορία μεταδίδεται, ερμηνεύεται και βιώνεται μέσα από διαφορετικά αφηγηματικά μέσα και οπτικές.

Πρόκειται για εκδήλωση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια της τοπικής μνήμης γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και για κάλεσμα προς το κοινό για τη συλλογή νέων πληροφοριών και μαρτυριών που σχετίζονται με αυτά.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με διαδραστική συζήτηση με το κοινό, δίνοντας χώρο για ερωτήσεις, απόψεις και ανταλλαγή εμπειριών γύρω από τη μνήμη, τη λήθη και την ιστορική ευθύνη απέναντι στο παρελθόν.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου | Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης
18:00 Παρουσίαση της σειράς εκδόσεων «Μαρτυρίες», της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Αφιέρωμα στις αδελφές Ρένα και Ιωάννα Κουτσουδάκη.
Για την εκδοτική αυτή σειρά του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με αφετηρία και κυρίως κορμό την Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση στα χρόνια της Κατοχής, συζητούν οι επιμελητές της σειράς Κλαίρη Μιτσοτάκη και Κωνσταντίνος Μαμαλάκης.

19:00 Διαδραστική συζήτηση: 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση: Το Μαουτχάουζεν και η μνήμη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης
19:00 Συζητούν:
• Anina Jedreyko | σκηνοθέτις, ηθοποιός, εκπαιδευτικός
• Αντώνης Παπαγιαννάκης | Κοινωνικός ακτιβιστής, φωτογράφος
• Μανώλης Σκορδύλης | Επισκέπτης επί έτη των στρατοπέδων συγκέντρωσης
Συντονισμός: Γιώργος Κώνστας | Δημοσιογράφος “Χανιώτικα Νέα”
20:15 Συζητούν:
• Ιάσoνας Χανδρινός | Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ρέγκενμπουργκ
• Γιάννης Πλατσιδάκης | Γιος του επιζήσαντα του στρατοπέδου Μαουτχάουζεν, Γεωργίου Πλατσιδάκη (1922-2010), αιχμαλώτου από 9.2.1944 – 5.5.1945
• Αρίσταρχος Παπαδανιήλ | Ερμηνευτής, σκηνοθέτης, παραγωγός Syllipsis
Συντονισμός: Γιώργος Κώνστας | Δημοσιογράφος “Χανιώτικα Νέα”
Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας Mauthausen, παρουσία του σκηνοθέτη Αρίσταρχου Παπαδανιήλ

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Προηγούμενα Δελτία Τύπου του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ // ΧΑΝΙΑ 25-29/11/2025

Συνδιοργάνωση
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
Δήμος Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Σχεδιασμός | Υλοποίηση
Κέντρο Πολιτισμού Κρήτης

Οι Ημέρες Ιστορίας και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιστορίες μέσα από την Ιστορία
τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σε συνεργασία με
Iστορικό Μουσείο Κρήτης, Eταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”,
Εκδόσεις Κάμινος, ΛΕ.Φ.ΚΙ., Cyclos Film, Syllipsis

Χορηγός Επικοινωνίας: COSMOTE TV
Xoρηγός Μετακινήσεων: ΑΝΕΚ Lines
Xoρηγός Φιλοξενίας: Porto Veneziano»

