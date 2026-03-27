Χανιά: 2ο Συμπόσιο με θέμα «Αόρατες Πληγές, Ορατές Συνέπειες – Παιδική Κακοποίηση – Νεανική Παραβατικότητα»

2ο Συμπόσιο με θέμα «Αόρατες Πληγές, Ορατές Συνέπειες – Παιδική Κακοποίηση – Νεανική Παραβατικότητα» διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (Ο.Α.Κ.).

Το συμπόσιο όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο της Ο.Α.Κ. στο Κολυμπάρι, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε:

• Διευθυντές/ριες, Προϊσταμένους/ες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

• Μέλη ΕΔΥ και ΕΒΙΕ των Σχολικών Μονάδων

• Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους

• Εκπαιδευτικούς Κοινωνικούς Λειτουργούς

• Δικαστικούς Λειτουργούς

• Γονείς

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο Συμπόσιο θα πάρουν μέρος εκλεκτοί ομιλητές από το χώρο της Δικαιοσύνης, της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και αναμένεται να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα θα βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα του Συμποσίου, ενώ για τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια καλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/MfKvbjZKBGaiWwJD6

Βεβαίωση συμμετοχής 30 ωρών σε όσους παρακολουθήσουν το διήμερο και ξεχωριστή βεβαίωση 3 ωρών με τη συμμετοχή στα εργαστήρια»

