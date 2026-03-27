Χανιά: 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος επιστρέφει δυναμικά για 26η χρονιά, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι μέσα από σύγχρονες και πολυβραβευμένες ταινίες από τον γαλλόφωνο κόσμο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στα Χανιά, το φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 30 & 31 Μαρτίου, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Το πρόγραμμα των προβολών περιλαμβάνει:

📅 Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – 19:00

“Bonne Mère” (Καλή μητέρα) – σκηνοθεσία Hafsia Herzi

Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία που εκτυλίσσεται στη Μασσαλία. Η Nora, μια πενηντάχρονη καθαρίστρια, προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της, ενώ ο γιος της βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη του. Μέσα από την καθημερινότητά της, αποκαλύπτεται η δύναμη της μητρικής αγάπης και της αντοχής απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

📅 Κυριακή 30 Μαρτίου 2026 – 21:00

“Burning Casablanca (Zanka Contact)” (Ατίθασα όνειρα) – σκηνοθεσία Ismaël El Iraki

Ένα εκρηκτικό ερωτικό δράμα με φόντο τη σύγχρονη Καζαμπλάνκα. Ένας πρώην ροκ σταρ και μια νεαρή γυναίκα με ταλέντο στο τραγούδι ζουν έναν παθιασμένο έρωτα, περιπλανώμενοι στη νυχτερινή ζωή της πόλης, ενώ το παρελθόν τους τους καταδιώκει. Μια ιστορία για την ελευθερία, τη μουσική και τη φυγή.

📅 Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 – 19:00

“Η τελευταία βασίλισσα” – σκηνοθεσία Adila Bendimerad & Damien Ounouri

Ένα εντυπωσιακό ιστορικό δράμα βασισμένο σε θρύλο της Αλγερίας. Μετά τον θάνατο του βασιλιά, η βασίλισσα Zaphyra ανεβαίνει στον θρόνο και έρχεται αντιμέτωπη με πολιτικές ίντριγκες και απειλές, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον λαό και την αξιοπρέπειά της.

📅 Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 – 21:00

“Marcello Mio” (Μαρτσέλο αγάπη μου) – σκηνοθεσία Christophe Honoré

Μια πρωτότυπη και ευαίσθητη ταινία για την ταυτότητα και τη μνήμη. Η Chiara, κόρη των θρυλικών ηθοποιών Marcello Mastroianni και Catherine Deneuve, αποφασίζει να «ζήσει» σαν τον πατέρα της, υιοθετώντας την εικόνα και την προσωπικότητά του. Μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση.

Ειδική προβολή για σχολεία (κατάλληλη για Ε’–ΣΤ’ Δημοτικού & Γυμνάσιο)

📅 Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

09:15 – 10:30 & 11:00 – 12:15

“Linda veut du poulet” (Ή κοτόπουλο ή τίποτα!) – σκηνοθεσία Chiara Malta & Sébastien Laudenbach

Μια απολαυστική και τρυφερή ταινία κινουμένων σχεδίων που αφηγείται την απίθανη περιπέτεια μιας μητέρας και της κόρης της σε μια ημέρα γεμάτη απρόοπτα, αναζητώντας ένα… κοτόπουλο! Μια ιστορία για την οικογένεια, τη φαντασία και τις αναμνήσεις.

