Χανιά: 25ο Διεθνές Πολιτιστικό Αντάμωμα σήμερα και αύριο

Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» , διοργανώνει το 25ο Διεθνές Πολιτιστικό Αντάμωμα, μια γιορτή χαράς και πολιτισμού σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη και ώρα έναρξης 21:00, στην Πλατεία Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό Λιμάνι

Συμμετέχουν συγκροτήματα από την μακρινή Κολομβία ,από την Κύπρο ,από την Κοζάνη καθώς και ο σύλλογος Ποντίων « η Ρωμανία» και ομάδες μικρών και μεγάλων χορευτών του ΧΟΧ «Ο Ψηλορείτης».

Στην κρητική μουσική θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα των Ηλία Χορευτάκη και Γιώργου Τριανταφύλλου. Το πρόγραμμα θα παρουσιάζει η Ζαχαρένια Μπούτζουκα.