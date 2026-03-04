Χανιά: Νέα καλλιτεχνική – ερευνητική ομάδα

Το δίκτυο «[In]visibilities» αποτελεί μια νέα καλλιτεχνική και ερευνητική ομάδα που κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στα Χανιά με μια διαδραστική έκθεση και παράλληλες δράσεις.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εναρκτήρια ενότητα έχει ως επίκεντρο τις γιορτές, τα έθιμα και τις τελετουργικές πρακτικές πολιτισμικών ομάδων που βρέθηκαν στο περιθώριο της ιστορίας. Εστιάζει σε εορταστικές εκφάνσεις – ιστορικές και σύγχρονες – που δεν έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς στο δημόσιο αφήγημα της πόλης. Μέσα από έρευνα, δημιουργικές δράσεις και συμμετοχικές διαδικασίες, διερευνάται πώς οι γιορτές λειτουργούν ως φορείς μνήμης, ταυτότητας και συνύπαρξης, και πώς μπορούν να επανεμφανιστούν στον δημόσιο χώρο μέσα από συλλογική επεξεργασία.

Η διαδραστική έκθεση και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 7 έως 25 Μαρτίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (1ος όροφος, μικρή αίθουσα), με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Συναγωγής Ετς Χαγίμ και του Chania Urban Youth Observatory.

Οι επιμέρους εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Η ομάδα παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις που συνάδουν με το πλαίσιο και τη θεματική της δράσης.