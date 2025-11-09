Χανιά: 1η Ημερίδα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών

Η 1η Ημερίδα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών διοργανώνεται από τον Α.Σ. Γρύπας Κρήτης το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 17:00 στην οδό Βασιλείου Πούλακα 49 στα Περιβόλια με ελεύθερη είσοδο (τηλ. 6945141970, 2821407006).

Ομιλητές της ημερίδας που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα είναι η Υ/Α Ελένη Βιγλάκη Προϊσταμένη του γραφείου Ενδοοικογενειακής βίας Χανίων, η Όλγα Κουρούπη Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ., η Δικηγόρος Αννα Κουταλώνη και ο προπονητής Γιάννης Γιαννουδάκης.