Χανιά: 148 εισηγητές στο συνέδριο για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό

Το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Οπτικοακουστικός & Κινηματογραφικός Γραμματισμός, Θέαση-Κριτική προσέγγιση-Δημιουργία ολοκληρώθηκε.

Η εμπειρία πραγματικά σπουδαία και η παρακαταθήκη σημαντική.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για 3 μέρες το φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο Χανίων ήταν ένα πνευματικό μελίσσι.

Το συνέδριο σχεδιάστηκε ως στρατηγικής επιλογής παρέμβαση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Ως λογική συνέχεια της ολιστικής κινηματογραφικής εκπαιδευτικής πρότασης, δράσης και παρέμβασης που παρέχει το Φεστιβάλ τα τελευταία 20 χρόνια.

Τρεις κεντρικές ομιλίες, 95 εισηγήσεις, 148 εισηγητές, 9 βιωματικά εργαστήρια, μία διευρυμένη ολομέλεια έδωσαν το αποτύπωμα του συνεδρίου.

Το συνέδριο πέτυχε τους στόχους του καθώς αποτέλεσε ζωντανό βήμα κατάθεσης ερευνών, μελετών, εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών προτάσεων, εργαστηριακών δράσεων.