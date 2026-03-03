menu
Χανία: 11 και 12 Μαρτίου τα «ΟιΝοτικά 2026»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
28 οινοποιεία από ολόκληρη την Κρήτη, συμμετέχουν στα «ΟιΝοτικά 2026» παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες την εξέλιξη, τη δυναμική και τον πλούτο του Κρητικού αμπελώνα, μέσα από τις γηγενείς ποικιλίες και τις σύγχρονες οινοποιητικές τάσεις του νησιού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα «ΟιΝοτικά 2026» πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και αποκτούν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς εντάσσονται στον εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυση του Wines of Crete.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τετάρτη 11/3/2026 | 12:00-20:00
Πέμπτη 12/3/2026 | 12:00-20:00

Προπώληση εισιτηρίων : 8€. Ενιαία είσοδος για οινόφιλους και επαγγελματίες

Αγορά στο ταμείο: 10€. Ενιαία είσοδος για οινόφιλους και επαγγελματίες

Φοιτητικό εισιτήριο με την ένδειξη φοιτητικής ταυτότητας: 6€

Στην έκθεση θα λειτουργεί και οργανωμένο πωλητήριο Κρητικού κρασιού όπου οι φιάλες θα πωλούνται σε συμβολική τιμή και μέρος των εσόδων θα διατεθούν σε Φιλανθρωπικό Σωματείο.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.winesofcrete.gr.

 

Οινοποιεία που συμμετέχουν στα ΟιΝοτικά Χανίων 2026:

Οινοποιείο Αγίας Τριάδας
Οινοποιείο Αμαργιωτάκης
Οινοποιείο Ανώσκελη
Οινοποιείο Silva-Δασκαλάκη
Οινοποιείο Διαμαντάκης
Οινοποιείο Δουλουφάκης
Οινοποιείο Ένωσης Αγροτικής Σύμπραξης Ηρακλείου
Οινοποιείο Ευφροσύνη
Οινοποιείο Ζαχαριουδάκης
Οινοποιείο Ζουμπεράκης
ΙΔΑΙΑ Οινοποιητική
Αμπελώνες Καραβιτάκης
Οινοποιείο Κλάδος
Οινοποιείο Κουρκουλού
Οινοποιείο Λουλούδης
Οινοποιείο Λυραράκης
Οινοποιείο Μαραγκάκης
Οινοποιείο Μεταξάρη
Οινοποιείο Ντουράκης
Οινοποιείο Παρασκευάς
Κτήμα Πατεριανάκη
Οινοποιείο Πνευματικάκης
Οινοποιείο Στραταριδάκης
Κτήμα Τοπλού
Οινοποιείο Φραγκόσπιτο
Οινοποιείο Χαραλαμπάκης
Οινοποιείο Moinoterra
Οινοποιείο Βεργίτση

