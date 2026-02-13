menu
Χάνεται η αναγνώριση του χανιώτικου αβοκάντο λόγω λανθασμένων χειρισμών!

Γιώργος Κώνστας
0

Κινδυνεύει να… αραχνιάσει στα συρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ο φάκελος για την αναγνώριση του Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Αβοκάντο Κρήτης, αφού 4 χρόνια µετά την ετοιµασία του δεν έχει προχωρήσει η έγκρισή του από τις ελληνικές αρχές πριν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Ανασταλτικός παράγοντας το ότι ο φάκελος που προετοιµάστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Οµάδα Παραγωγών Αβοκάντο µε τη επιστηµονική συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης αφορά το προϊόν ως: «ΠΓΕ Αβοκάντο Κρήτης», κάτι που δεν δικαιολογείται από την πραγµατική παραγωγή που στο νησί επικεντρώνεται κυρίως στον Νοµό Χανίων .
Πιο συγκεκριµένα παράγοντες του Υπουργείου µε τους οποίους είχαν επικοινωνία τα «Χανιώτικα νέα», σηµείωσαν πως η υπόθεση έχει “κολλήσει” στο όνοµα! «Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται εδώ και χρόνια για το προϊόν κάνουν λόγο για αβοκάντο Χανίων, µε παραγωγούς από τα Χανιά και όχι αβοκάντο Κρήτης. Με βάση τη νοµοθεσία δεν στοιχειοθετείται η αναγνώριση του προϊόντος ως “ΠΓΕ Αβοκάντο Κρήτης” από τη στιγµή που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι παράγεται σε όλο το νησί» µας ανέφεραν.
Σηµειώνεται πως στο Νοµό Χανίων παράγονται πάνω από 10.000 τόνοι αβοκάντο, µε σταθερή άνοδο ως προς την ποσότητα. Επίσης το φρούτο καλλιεργείται και στο ∆υτ. Ρέθυµνο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια προσπάθεια για νέες φυτεύσεις στο Ηράκλειο χωρίς όµως να έχουν δώσει µέχρι στιγµής αποτελέσµατα.

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ Π.Γ.Ε.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τον περιοδικό “Fresh Plaza” η Ισπανία πέτυχε την πρώτη καταχώρηση Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για το αβοκάντο που καλλιεργείται στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η αναγνώριση έγινε τον περασµένο Απρίλιο µε σχετική δηµοσίευση στην “Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα : «Οι ποικιλίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την ονοµασία είναι: Hass, Fuerte, Orotava, Pinkerton, Reed και Carmen, καθεµία µε διακριτά φυσικά, χηµικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Όλες χαρακτηρίζονται από κρεµώδη σάρκα και ελαφρώς ποώδη γεύση µε νότες ξηρών καρπών, λόγω της επίδρασης των ηφαιστειακών εδαφών και του κλίµατος, που ευνοεί την αργή ωρίµανση των καρπών στο δέντρο», σύµφωνα µε το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας.»

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Το Χανιώτικο αβοκάντο που πουλιέται στο εξωτερικό αντιµετωπίζει το τελευταίο διάστηµα µεγάλο ανταγωνισµό. «Τα Ισπανικά αβοκάντο είναι πιο φτηνά, καλής ποιότητας δεν µπορείς να πεις ότι δεν είναι καλά! Επίσης οι Ισπανοί έχουν µεγάλες εκτάσεις , µικρότερο κόστος παραγωγής και λιγότερα µεταφορικά για την υπόλοιπη Ευρώπη» αναφέρει στα “Χ.ν.” ο κ. Γιώργος Κορναράκης υπεύθυνος πωλήσεων του “Αγροτικού Συνεταιρισµού Χανίων” που διακινεί 800 τόνους περίπου από το προϊόν.
Για το ίδιο είναι κρίσιµο το ζήτηµα της ποιότητας. «Με όσους ανθρώπους έχουµε µιλήσει στο εξωτερικό, µε όσους δουλεύουµε µαζί όλοι λένε ότι το δικό µας αβοκάντο έχει άλλη γεύση, είναι ποιοτικά ανώτερο. Μπορεί να µην έχουµε τις ποσότητες των Ισπανών αλλά αν το γνωρίσει ο καταναλωτής, αν το δοκιµάσει το Χανιώτικο το αβοκάντο δεν θα κοιτάξει την τιµή. Και βέβαια δεν υπάρχει καµία σύγκριση µε τα αβοκάντο που έρχονται από την Κένυα και τρίτες χώρες, είναι ασύγκριτα καλύτερο» καταλήγει.

