«Χαμόγελο του παιδιού»: έκκληση ευθύνης στα Μ.Μ.Ε. για τις δύο 17χρονες

Έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη απευθύνεται από το «Χαμόγελου του παιδιού» μέσα από δημόσια παρέμβαση που τονίζει την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών και αποφυγής αναπαραγωγής προσωπικών στοιχείων ή σημειωμάτων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων και λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό δεν αποτελεί απλώς ενημέρωση, αλλά μπορεί να επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους των παιδιών, ενώ παράλληλα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά άλλους εφήβους που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή ενός παιδιού για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έμφαση στον κίνδυνο ταύτισης από άλλα παιδιά που ενδεχομένως βιώνουν μοναξιά, φόβο ή ψυχική πίεση.

Η παρέμβαση καλεί τα Μέσα Ενημέρωσης, τους πολίτες και τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επιδείξουν προσοχή, ευθύνη και σεβασμό, υπογραμμίζοντας πως «ο πόνος δεν πρέπει να γίνεται περιεχόμενο».