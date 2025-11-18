menu
20.6 C
Chania
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Χάμιλτον: «Έχω αρκετά μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Ferrari»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μπορεί ο Λιούις Χάμιλτον να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρώτη σεζόν της… ζωής του στη Ferrari, ωστόσο ο πολύπειρος Βρετανός υπαινίχθη ότι το μέλλον του είναι συνδεδεμένο με την ιταλική ομάδα. Όταν ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εντάχθηκε στο δυναμικό της «σκουντερία» στην αρχή της τρέχουσας σεζόν, δεν δημοσιοποιήθηκε η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του. Όμως, η φυσική υπόθεση ήταν ότι ο Χάμιλτον έβαλε την υπογραφή του σε ένα αρχικό διετές συμβόλαιο, ενσωματώνοντας φυσικά τον πρώτο χρόνο της «εποχής» των νέων κανονισμών που τίθενται σε ισχύ το 2026.

Η πρώτη σεζόν του Χάμιλτον στους «κόκκινους» είναι μια δύσκολη περίοδος, με τον Βρετανό, ο οποίος στις 7 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, να σημειώνει ένα νέο… ανεπιθύμητο ρεκόρ για την ομάδα από το Μαρανέλο, το οποίο μάλιστα… συνεχίζεται, καθώς παραμένει χωρίς βάθρο από τη στιγμή που εντάχθηκε στο δυναμικό της Ferrari, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 21 γκραν πρι. Πάντως, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πρώτη θέση στον αγώνα σπριντ που διεξήχθη στο πλαίσιο του κινεζικού γκραν πρι, τον περασμένο Μάρτιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Χάμιλτον και με τον νεαρό Βρετανό οδηγό της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, να αρχίζει να αποδεικνύει τα προσόντα του, αυτό έχει οδηγήσει στο… σενάριο να θεωρηθεί ο πρώην οδηγός της Ακαδημίας της Ferrari ως πιθανός αντικαταστάτης του πολύπειρου συμπατριώτη του το 2027, σε περίπτωση που και η επόμενη σεζόν αποδειχθεί δύσκολη. Ο Χάμιλτον, ωστόσο, υπαινίχθηκε ότι το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έχει διάρκεια τριών ετών, ήτοι μέχρι το τέλος του 2027.

Όταν τέθηκε από δημοσιογράφους στον Χάμιλτον το θέμα ότι υπήρξε επίσης συζήτηση για ένα νέο συμβόλαιο με τη Ferrari και ο Βρετανός ρωτήθηκε πότε αναμένει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν αυτό εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν του 2026, απάντησε λέγοντας ότι «έχω ένα αρκετά μακροχρονιο συμβόλαιο» και συνέχισε: «Κανονικά, όταν υπογράφεις ένα συμβόλαιο, συνήθως το προηγούμενο έτος αρχίζεις να μιλάς γι’ αυτό. Εγώ είμαι λίγο μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν αυτές οι συνομιλίες θα γίνουν την επόμενη χρονιά, απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum