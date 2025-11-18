Χάμιλτον: «Έχω αρκετά μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Ferrari»

Μπορεί ο Λιούις Χάμιλτον να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρώτη σεζόν της… ζωής του στη Ferrari, ωστόσο ο πολύπειρος Βρετανός υπαινίχθη ότι το μέλλον του είναι συνδεδεμένο με την ιταλική ομάδα. Όταν ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εντάχθηκε στο δυναμικό της «σκουντερία» στην αρχή της τρέχουσας σεζόν, δεν δημοσιοποιήθηκε η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του. Όμως, η φυσική υπόθεση ήταν ότι ο Χάμιλτον έβαλε την υπογραφή του σε ένα αρχικό διετές συμβόλαιο, ενσωματώνοντας φυσικά τον πρώτο χρόνο της «εποχής» των νέων κανονισμών που τίθενται σε ισχύ το 2026.

Η πρώτη σεζόν του Χάμιλτον στους «κόκκινους» είναι μια δύσκολη περίοδος, με τον Βρετανό, ο οποίος στις 7 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, να σημειώνει ένα νέο… ανεπιθύμητο ρεκόρ για την ομάδα από το Μαρανέλο, το οποίο μάλιστα… συνεχίζεται, καθώς παραμένει χωρίς βάθρο από τη στιγμή που εντάχθηκε στο δυναμικό της Ferrari, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 21 γκραν πρι. Πάντως, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πρώτη θέση στον αγώνα σπριντ που διεξήχθη στο πλαίσιο του κινεζικού γκραν πρι, τον περασμένο Μάρτιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Χάμιλτον και με τον νεαρό Βρετανό οδηγό της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, να αρχίζει να αποδεικνύει τα προσόντα του, αυτό έχει οδηγήσει στο… σενάριο να θεωρηθεί ο πρώην οδηγός της Ακαδημίας της Ferrari ως πιθανός αντικαταστάτης του πολύπειρου συμπατριώτη του το 2027, σε περίπτωση που και η επόμενη σεζόν αποδειχθεί δύσκολη. Ο Χάμιλτον, ωστόσο, υπαινίχθηκε ότι το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έχει διάρκεια τριών ετών, ήτοι μέχρι το τέλος του 2027.

Όταν τέθηκε από δημοσιογράφους στον Χάμιλτον το θέμα ότι υπήρξε επίσης συζήτηση για ένα νέο συμβόλαιο με τη Ferrari και ο Βρετανός ρωτήθηκε πότε αναμένει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν αυτό εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν του 2026, απάντησε λέγοντας ότι «έχω ένα αρκετά μακροχρονιο συμβόλαιο» και συνέχισε: «Κανονικά, όταν υπογράφεις ένα συμβόλαιο, συνήθως το προηγούμενο έτος αρχίζεις να μιλάς γι’ αυτό. Εγώ είμαι λίγο μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν αυτές οι συνομιλίες θα γίνουν την επόμενη χρονιά, απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».