Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Πολιτική

Χαμηλές προσδοκίες για την επικείμενη τριμερή στο Κυπριακό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πριν την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπι Ταγίπ Ερντογάν.

«Ήταν δύσκολο να υπάρξει επαναπρογραμματισμός διότι ήταν πολύ πιεσμένα τα προγράμματα. Δεν επιδιώκουμε μια συνάντηση για τη φωτογραφία, αλλά κάτι ουσιαστικό. Εδώ είχαμε πραγματικά ζήτημα προγραμματισμού, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι προσχηματικό» αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά μένει να φανεί» σημείωσε.

Για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία ανέφερε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας».

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης επισημαίνει ότι «το έργο θα προχωρήσει, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά κενά που θα λυθούν. Είναι ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει».

Για το Κυπριακό σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικής εξέλιξης. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια το Κυπριακό να γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα του ΓΓ ΟΗΕ πλην των πολέμων».

Για την επικείμενη τριμερή ανέφερε ότι «δεν περιμένουμε πολλά ενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα».

«Υπάρχει η αίσθηση ότι το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή. Να θυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια έλεγαν ότι κάθονται στο τραπέζι μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Κάθισαν στο τραπέζι στην έδρα του ΟΗΕ και συζητούν εντός του πλαισίου του ΟΗΕ για το ζήτημα» σημείωσε η ίδια πηγή.

