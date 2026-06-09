Χαμάς: Στο επίκεντρο των αρχών το κινητό του Παλαιστίνιου

Στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών αρχών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο και οι υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές του 37χρονου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου επικοινωνιών του.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τρομοκρατία ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας επικεντρώνονται στο εάν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου, με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές να εξετάζουν διασυνδέσεις που εκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε πως εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία και προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα.

«Ομολόγησε ότι ετοίμαζε, κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία, κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή», δήλωσε ο υπουργός.

Κρίσιμο ζήτημα για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας είναι κατά πόσο η Χαμάς επιχειρεί να αναπτύξει επιχειρησιακά δίκτυα εκτός Μέσης Ανατολής, με στόχο ισραηλινά ή εβραϊκά συμφέροντα στην Ευρώπη.

«Αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 37χρονος έφτασε στην Ελλάδα το 2023, έλαβε καθεστώς ασύλου και στη συνέχεια μετέβη στη Γερμανία. Αργότερα ταξίδεψε στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Χαμάς, προτού επιστρέψει στη χώρα μας.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο συλληφθείς διατηρούσε επαφές με δύο Παλαιστίνιους που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, ενώ ερευνάται η πιθανή συνεργασία του με ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ενδέχεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και το άλλο στο εξωτερικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο φέρεται να του είχε αποστείλει χρήματα για την αγορά υλικών που θα χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο 37χρονος και ένας εκ των Κυπρίων συλληφθέντων είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρονται να έλαβαν εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χημικές ουσίες και υλικά που μπορούν να προμηθευτούν μέσω του διαδικτύου.

Αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ εξετάζουν πλέον εάν πίσω από τον 37χρονο υπήρχε οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης και αν υπάρχουν συνεργοί που παραμένουν ενεργοί.

Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

Πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση.

Παροχή αξιόποινης υποστήριξης σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Εξελίξεις και στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, οι κυπριακές αρχές προχωρούν στην παραπομπή δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 32 και 38 ετών, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, καθώς θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί παραπέμπουν σε ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λευκωσία, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να μην δρούσαν μεμονωμένα αλλά να αποτελούσαν οργανωμένο πυρήνα της Χαμάς στην Κύπρο.