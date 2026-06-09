menu
29.6 C
Chania
Τρίτη, 9 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Χαμάς: Στο επίκεντρο των αρχών το κινητό του Παλαιστίνιου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ.: intime

Στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών αρχών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο και οι υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές του 37χρονου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου επικοινωνιών του.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τρομοκρατία ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας επικεντρώνονται στο εάν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου, με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές να εξετάζουν διασυνδέσεις που εκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε πως εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία και προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα.

«Ομολόγησε ότι ετοίμαζε, κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία, κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή», δήλωσε ο υπουργός.

Κρίσιμο ζήτημα για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας είναι κατά πόσο η Χαμάς επιχειρεί να αναπτύξει επιχειρησιακά δίκτυα εκτός Μέσης Ανατολής, με στόχο ισραηλινά ή εβραϊκά συμφέροντα στην Ευρώπη.

«Αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 37χρονος έφτασε στην Ελλάδα το 2023, έλαβε καθεστώς ασύλου και στη συνέχεια μετέβη στη Γερμανία. Αργότερα ταξίδεψε στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Χαμάς, προτού επιστρέψει στη χώρα μας.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο συλληφθείς διατηρούσε επαφές με δύο Παλαιστίνιους που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, ενώ ερευνάται η πιθανή συνεργασία του με ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ενδέχεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και το άλλο στο εξωτερικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο φέρεται να του είχε αποστείλει χρήματα για την αγορά υλικών που θα χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο 37χρονος και ένας εκ των Κυπρίων συλληφθέντων είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρονται να έλαβαν εκπαίδευση στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χημικές ουσίες και υλικά που μπορούν να προμηθευτούν μέσω του διαδικτύου.

Αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ εξετάζουν πλέον εάν πίσω από τον 37χρονο υπήρχε οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης και αν υπάρχουν συνεργοί που παραμένουν ενεργοί.

Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.
Εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.
Πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση.
Παροχή αξιόποινης υποστήριξης σε τρομοκρατικές ενέργειες.
Εξελίξεις και στην Κύπρο
Την ίδια ώρα, οι κυπριακές αρχές προχωρούν στην παραπομπή δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 32 και 38 ετών, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, καθώς θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί παραπέμπουν σε ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λευκωσία, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να μην δρούσαν μεμονωμένα αλλά να αποτελούσαν οργανωμένο πυρήνα της Χαμάς στην Κύπρο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum