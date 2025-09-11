menu
Χαμάς: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν θα αλλάξει τα αιτήματα για εκεχειρία στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον των διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Κατάρ είχε ως στόχο να τορπιλίσει τις συνομιλίες για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι είναι «συνένοχες».

«Αυτό το έγκλημα ήταν (…) η δολοφονία ολόκληρης της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε σε τηλεοπτική του ομιλία ο αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ.

Παράληλα είπε ότι η ισραηλινή επίθεση δεν θα αλλάζει τους όρους της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Μπαρχούμ τόνισε ότι η επιδρομή είχε στόχο την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών, ενώ αυτή συζητούσε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που υπέβαλε ο πρωθυπουργός του Κατάρ μόλις μια ημέρα νωρίτερα.

Το Κατάρ φιλοξενεί και μεσολαβεί σε διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας.

«Τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών συζητούσε την απάντησή της στην πρόταση», είπε. Ο Μπαρχούμ επιβεβαίωσε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς: πλήρης κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, πραγματική ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για μια συμφωνία «όλα ή τίποτα» που θα προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση της Χαμάς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση σε οικιστική περιοχή στην Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Χαλίλ αλ-Χάγια, του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, και επκεφαλής του γραφείου του.

Η οργάνωση δήλωσε οτι η ανώτατη ηγεσία της επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε χθες Τετάρτη πως είναι ο Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη της αντιπροσωπείας διαπραγματευτών της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

