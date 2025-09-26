«Χάλκινος» στη Σιγκαπούρη ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης

Το δεύτερο μετάλλιο χάρισε στην ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρακολύμβησης ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης.

Ο Έλληνας κολυμβητής, τερμάτισε τρίτος στα 200μ. μικτή SM8 με χρόνο 2:27.24 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Την 5η θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Καρυπίδης στον τελικό των 50μ. ύπτιο S1 με χρόνο 1:32.55.

Στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Κοντού τερμάτισε 6ος με 1:43.39.

Η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη κατετάγη 7η στον τελικό των 100μ. ελεύθερο S5 με χρόνο 3:26.03, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Το πρωί της Παρασκευής (26/9) αγωνίσθηκε η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου στα προκριματικά των 50μ. ύπτιο κατηγ. S2 και με χρόνο 1:52.43 κατετάγη 11η με αποτέλεσμα να μην προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος.