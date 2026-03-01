menu
12.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Χάλκινο μετάλλιο η Τελτσίδου στην Τασκένδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το πρώτο της μετάλλιο μέσα στο 2026 και το 9ο συνολικά σε Γκραν Σλαμ, πανηγύρισε η Ελισάβετ Τελτσίδου στο Ουζμπεκιστάν και στο OTP Group Tashkent Grand Slam 2026 που άνοιξε αυλαία σήμερα (28/02/2026).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των -70 κιλών και εξασφάλισε 500 επιπλέον βαθμούς, που θα της δώσουν ώθηση τριών θέσεων στην Παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, από Δευτέρα, θα βρίσκεται στο Νο-8 του κόσμου, που θα της επιτρέπει να έχει καλύτερες κληρώσεις, ενόψει μάλιστα και της επίσημης έναρξης της Ολυμπιακής βαθμολογικής κατάταξης, σε λίγους μήνες (Ιούνιος 2026), που οδηγεί και στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Το μέλος της προολυμπιακής ομάδας βρίσκεται ένα… σκαλοπάτι πριν τον διψήφιο αριθμό μεταλλίων στη σειρά των Γκραν Σλαμ. Στο παλμαρέ της έχει τέσσερα χρυσά και πέντε χάλκινα, ρεκόρ που θα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον επόμενο μήνα, στο πανίσχυρο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.

Η Τελτσίδου, χρειάστηκε το Golden Score στον τελικό των ρεπεσάζ απέναντι στην Ρωσίδα Μπαντούροβα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση της νίκης και το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας, όπου συμμετείχαν συνολικά 26 αθλήτριες.

Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, με τις νίκες επί της Σομπιεράσκα (Πολωνία) και επί της Στάνγκερλιν (Ιταλία), όμως βρέθηκε εκτός διεκδίκησης χρυσού μεταλλίου μετά την ήττα από την Οσεκόρν (Γαλλία) με Waza-ari.

Μετάλλιο και για την Ουρανίτσα στο Πόρετς

Το πρώτο της μετάλλιο σε διεθνές τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (ΕJU), κατέκτησε η Σταματίνα Ουρανίτσα. Στο Porec Millennium Team Cadet European Cup 2026 που διεξάγεται στην Κροατία, η Ελληνίδα τζουντόκα βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του πόντιουμ της κατηγορίας των -44 κιλών, με απολογισμό τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τη νεαρή αθλήτρια, η οποία νωρίτερα φέτος, στο Σαμορίν, κατετάγη 7η στην ίδια κατηγορία σωματικού βάρους.

Η Ουρανίτσα, αν και γνώρισε την μοναδική της ήττα στα προημιτελικά, από την Τάκατς (Ουγγαρία), δεν είχε πρόβλημα να φτάσει μέχρι τον τελικό των ρεπεσάζ, όπου και πανηγύρισε το μετάλλιο μαζί με τον προπονητή της, αφού πρώτα είχε στείλει… καρδούλες στην κάμερα!

Η νεαρή πρωταθλήτρια, στα ρεπεσάζ επικράτησε με Ippon της Λίμπερμαν (Ισραήλ), με Waza-ari (αλλά και 5 Yuko) της Μαρίνο (Ιταλία), ενώ στον αγώνα για την 3η θέση, επικράτησε με Waza-ari της Βοροπάγιεβα από την Ουκρανία.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum