Χάλκινο μετάλλιο η Τελτσίδου στην Τασκένδη

Το πρώτο της μετάλλιο μέσα στο 2026 και το 9ο συνολικά σε Γκραν Σλαμ, πανηγύρισε η Ελισάβετ Τελτσίδου στο Ουζμπεκιστάν και στο OTP Group Tashkent Grand Slam 2026 που άνοιξε αυλαία σήμερα (28/02/2026).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των -70 κιλών και εξασφάλισε 500 επιπλέον βαθμούς, που θα της δώσουν ώθηση τριών θέσεων στην Παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, από Δευτέρα, θα βρίσκεται στο Νο-8 του κόσμου, που θα της επιτρέπει να έχει καλύτερες κληρώσεις, ενόψει μάλιστα και της επίσημης έναρξης της Ολυμπιακής βαθμολογικής κατάταξης, σε λίγους μήνες (Ιούνιος 2026), που οδηγεί και στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Το μέλος της προολυμπιακής ομάδας βρίσκεται ένα… σκαλοπάτι πριν τον διψήφιο αριθμό μεταλλίων στη σειρά των Γκραν Σλαμ. Στο παλμαρέ της έχει τέσσερα χρυσά και πέντε χάλκινα, ρεκόρ που θα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον επόμενο μήνα, στο πανίσχυρο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας.

Η Τελτσίδου, χρειάστηκε το Golden Score στον τελικό των ρεπεσάζ απέναντι στην Ρωσίδα Μπαντούροβα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση της νίκης και το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας, όπου συμμετείχαν συνολικά 26 αθλήτριες.

Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, με τις νίκες επί της Σομπιεράσκα (Πολωνία) και επί της Στάνγκερλιν (Ιταλία), όμως βρέθηκε εκτός διεκδίκησης χρυσού μεταλλίου μετά την ήττα από την Οσεκόρν (Γαλλία) με Waza-ari.

Μετάλλιο και για την Ουρανίτσα στο Πόρετς

Το πρώτο της μετάλλιο σε διεθνές τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (ΕJU), κατέκτησε η Σταματίνα Ουρανίτσα. Στο Porec Millennium Team Cadet European Cup 2026 που διεξάγεται στην Κροατία, η Ελληνίδα τζουντόκα βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του πόντιουμ της κατηγορίας των -44 κιλών, με απολογισμό τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τη νεαρή αθλήτρια, η οποία νωρίτερα φέτος, στο Σαμορίν, κατετάγη 7η στην ίδια κατηγορία σωματικού βάρους.

Η Ουρανίτσα, αν και γνώρισε την μοναδική της ήττα στα προημιτελικά, από την Τάκατς (Ουγγαρία), δεν είχε πρόβλημα να φτάσει μέχρι τον τελικό των ρεπεσάζ, όπου και πανηγύρισε το μετάλλιο μαζί με τον προπονητή της, αφού πρώτα είχε στείλει… καρδούλες στην κάμερα!

Η νεαρή πρωταθλήτρια, στα ρεπεσάζ επικράτησε με Ippon της Λίμπερμαν (Ισραήλ), με Waza-ari (αλλά και 5 Yuko) της Μαρίνο (Ιταλία), ενώ στον αγώνα για την 3η θέση, επικράτησε με Waza-ari της Βοροπάγιεβα από την Ουκρανία.