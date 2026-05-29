Χαλασµένο τηλέφωνο… για ραντεβού στον ΕΦΚΑ

Προσωρινό πρόβλημα στον τηλεφωνικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί το 1ο Κέντρο Υγείας Χανίων ανακοίνωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνοντας ότι δεν λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 28210-24601-603 για προγραμματισμό ραντεβού.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Κέντρου Υγείας, μέσω του αριθμού 1566, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr. Ειδικά για σήμερα Παρασκευή λειτουργεί και το τηλέφωνο 28210-72896

για τηλεφωνικά ραντεβού.