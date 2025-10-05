menu
Ελλάδα

Χαλάνδρι: «Μαϊμού» αστυνομικοί απέσπασαν από ηλικιωμένο κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ

Συντακτική Ομάδα
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για ένα νέο κύκλωμα εξαπάτησης στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,  μια ομάδα απατεώνων κάλεσε ηλικιωμένο λέγοντας του ότι γνωρίζουν που είναι το σπίτι του και ότι θα του αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς και κοσμήματα που γνωρίζουν ότι κρατά στην οικία του.

Αμέσως μετά ξανακάλεσαν τον ηλικιωμένο, προσποιούμενοι αυτή τη φορά τους αστυνομικούς. Μάλιστα, τον προέτρεψαν να μην ανησυχεί και να αφήσει όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά του σε ένα σημείο προκειμένου να τα φυλάξουν εκείνοι.

Ο ηλικιωμένος μάζεψε όλα τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά και τα άφησε στο προκαθορισμένο σημείο. Οι δράστες τα παρέλαβαν και έπειτα διέφυγαν.

Στην ίδια περιοχή και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έπεσε θύμα και ένας άλλος ηλικιωμένος με λεία μικρότερο χρηματικό ποσό, το οποίο μάλιστα δέχτηκε να πετάξει μέσα σε μία σακούλα από το μπαλκόνι του προς τους δήθεν αστυνομικούς που και σε αυτή την περίπτωση θα έπαιρναν τα χρήματα για να τα «φυλάξουν» από τους κακοποιούς.

