Χ. Κουκιανάκης: “Με σεβασμό στην Ασή Γωνιά και πίστη στη νομιμότητα”

Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Ασή Γωνιάς για ένα ζήτημα που αφορά τις παροχές ηλεκτροδότησης δύο ακινήτων στην Ασή Γωνιά, τα οποία, μετά από επίσημο έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου, δεν αποτελούν δημοτική περιουσία όπως επισημαίνεται, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χ. Κουκιανάκης.

Η ανακοίνωση, αναλυτικά αναφέρει:

«Ασή Γωνιά, τόπος ιστορικός, περήφανος, με ανθρώπους που κουβαλούν βαθιά μέσα τους την ευθύνη και την αγάπη για τον τόπο τους.

Πάντοτε στάθηκα με σεβασμό απέναντι σε αυτή τη γωνιά του Αποκόρωνα, γνωρίζοντας ότι αποτελεί σύμβολο πίστης, αντοχής και προσφοράς.

Γι’ αυτό και αισθάνομαι υποχρέωση να απευθυνθώ προσωπικά στους κατοίκους της, για να ενημερώσω με καθαρότητα και ευθύτητα σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά τις παροχές ηλεκτροδότησης δύο ακινήτων στην Ασή Γωνιά — τα οποία, μετά από επίσημο έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου, δεν αποτελούν δημοτική περιουσία.

Παρά τις επανειλημμένες γραπτές και προφορικές ειδοποιήσεις μου προς:

τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς «Άγιος Γεώργιος»,

τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ασή Γωνιάς,

και τις συνεχείς προσπάθειές μου για επίλυση του ζητήματος με συνεννόηση και συνεργασία, ουδεμία ανταπόκριση έλαβα,απεναντίας σε απάντηση έγγραφη που έλαβα από το Πολιτιστικό Σύλλογο Ασή Γωνιάς σε πρόσκληση μου για συνάντηση την χαρακτήρισαν ” περιτή “.

Ακόμη και μετά τις παρεμβάσεις μου σε τρίτους, όπως προς τον δικηγόρο κ. Σήφη Πετράκη, επιδιώκοντας να βρεθεί θεσμική λύση που να προστατεύει το συμφέρον όλων, η σιωπή και η αδράνεια παρέμειναν,παρά τις οδηγίες- συστάσεις που τους δόθηκαν και μάλιστα από νομικό.

Θεωρώ καθήκον μου να ενημερώσω με διαφάνεια ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον Δημοτικό Κώδικα και τη δημοσιονομική νομοθεσία, ο Δήμος Αποκορώνου δεν μπορεί να πληρώνει ρεύμα ή άλλες δαπάνες για ακίνητα που δεν του ανήκουν,όπως αυτό προέκυψε πρόσφατα κατά τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο.

Η συνέχιση μιας τέτοιας πρακτικής θα ήταν παράνομη,( επισύρει ποινικές κυρώσεις),ανήθικη και επιζήμια για όλους μας — για τον Δήμο, για τους πολίτες, και για τους ίδιους τους θεσμούς της τοπικής μας αυτοδιοίκησης.

Δεν πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση, ούτε για τιμωρητική πράξη.

Πρόκειται για πράξη ευθύνης και σεβασμού προς τη νομιμότητα, αλλά και προς όλους τους δημότες που απαιτούν ίση μεταχείριση και καθαρή διαχείριση των δημοτικών πόρων.

Γνωρίζω ότι τέτοιες αποφάσεις ενδέχεται να παρεξηγηθούν ή να παρερμηνευθούν.

Όμως ο Δήμος Αποκορώνου δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί με βάση προσωπικές σχέσεις ή πολιτικό κόστος.

Οφείλουμε να λειτουργούμε με κανόνες, αρχές και αξιοπρέπεια.

Επαναλαμβάνω την απόλυτη εκτίμηση και αγάπη μου για τους ανθρώπους της Ασή Γωνιάς.

Ο Δήμος θα σταθεί πάντα αρωγός και υποστηρικτής κάθε προσπάθειας που προάγει το κοινό καλό, την παράδοση, και το μέλλον αυτού του τόπου.

Αλλά η στήριξη αυτή πρέπει να γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, με καθαρούς ρόλους και διαφανείς διαδικασίες.

Η αλήθεια είναι απλή:

Ο Δήμος Αποκορώνου δεν μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει δαπάνες για ακίνητα που δεν του ανήκουν.

Παρ όλα αυτά απευθύνομαι για άλλη μια φορά προς τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς, προκειμένου να δρομολογήσουμε λύση ανά πάσα ωρα και στιγμή ,προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που υπηρετούμε και στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί και διάθεση υπάρχει και λύση,όπως εξάλλου έχετε ενημερωθεί.

Η ευθύνη, από τούδε και στο εξής, ανήκει σε όσους έχουν τη νόμιμη κυριότητα και χρήση των εν λόγω ακινήτων.

Εμπιστεύομαι την κρίση και τη δικαιοσύνη των κατοίκων της Ασή Γωνιάς.

Όπως πάντα, στέκομαι δίπλα σας — με καθαρή συνείδηση, με θεσμικό σεβασμό και με πίστη ότι η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, πάντα ωφελεί στο τέλος».