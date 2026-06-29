«Carmen» στην Ανατολική Τάφρο

Το φημισμένο Κρατικό Balletto di Milano, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της «Carmen», σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Prosper Mérimée, ευρέως γνωστής από την ομώνυμη όπερα του Georges Bizet, πάνω στην πρωτότυπη μουσική του, στις 16 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Η Carmen είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται την τραγική ιστορία μιας έντονα ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταρρέει από την καταστροφική ζήλια ενός άντρα, μέχρι την τελική, σπαρακτική πτώση της στα χέρια του.

Το Balletto di Milano, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρυλική Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του ιταλικού μπαλέτου και γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελβετία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κύπρο κ.ά.

Από το 1998, ο θίασος διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Carlo Pesta, Ιππότη του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Ο Carlo Pesta σπούδασε χορό στη σχολή του Teatro alla Scala στο Μιλάνο και στη Σχολή Χορού της Μόσχας και, για πολλά χρόνια, υπήρξε σολίστ στο Μπαλέτο της La Scala. Χάρη σε εκείνον, οι χορευτές του Balletto di Milano έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής αρτιότητας.

Το ύφος του Balletto di Milano είναι νεοκλασικό – διατηρεί την κλασική βάση, όπως την ελαφρότητα και την αέρινη ποιότητα των χορευτών, την ακρίβεια κάθε φράσης και την τεχνική τελειότητα, ενώ την εμπλουτίζει με νέες και απρόσμενες κινήσεις της σύγχρονης χορογραφίας.

Η παράσταση της Carmen έχει θεωρηθεί ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα, με όλες τις εμφανίσεις να γίνονται sold out.

Η συναρπαστική και εκφραστική χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Georges Bizet, με την περίφημη Habanera, σκηνές χορού των Τσιγγάνων και των Στρατιωτών, εντυπωσιακά pas de deux, έντονους φωτισμούς και δυναμικά σκηνικά, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη θεατρικότητα και ένταση που κάνει το έργο πραγματικά ξεχωριστό.

Μια αθάνατη ιστορία που συνεχίζει να προκαλεί βαθιά συναισθήματα.

Ένα μπαλέτο για τον παθιασμένο έρωτα.

Έργο βασισμένο στην ομώνυμη ιστορία του Prosper Mérimée

Μουσική: Georges Bizet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Carlo Pesta