C. Ferey: Η Καρδιά μετράει όχι τα χρήματα

«Η καρδιά μετράει όχι τα χρήματα, πρέπει εμείς οι άνθρωποι να έχουμε καρδιά » με αυτά τα λόγια ολοκλήρωσε τη συνομιλία του με τον δημοσιογράφο Π. Κατσάκο ο φημισμένος Γάλλος συγγραφέας Caryl Ferey, στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα του συγγραφέα περιστρέφονται γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με την “εισβολή” του ανθρώπου στον κόσμο των ζώων και την καταστροφή της φύσης.

«Διεξάγεται ένας πόλεμος που αν τον κερδίσουμε ως άνθρωποι… θα χάσουμε

Πόσο βλακώδες είναι αυτό αλλά και ανθρώπινο! Είναι η απληστία αυτή που μας χαρακτηρίζει» τόνισε και παρέθεσε παραδείγματα της σχέση των αυτόχθονων με την γη σε σύγκριση με τον δυτικό άνθρωπο που θεωρεί ότι «η γη του ανήκει». Μίλησε επίσης για ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που σήμερα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «η καπιταλιστική νεοφιλεύθερη θεωρία λέει ότι το χρήμα θα κυλήσει από τους πλούσιους στους φτωχούς κάτι που δεν γίνεται . Αντίθετα μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και άλλων ».

Ερωτηθείς για τις εξορύξεις νότια και δυτικά της Κρήτης μίλησε για κάτι «πολύ βλαπτικό για τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Αλλά αυτή είναι η πολιτική των λόμπι».