Boυλή: Συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026

Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Θ. Πετραλιάς: Ένα ακόμη βήμα για Ελλάδα ισχυρή, με σταθερή οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και με οφέλη για όλους

Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο δρόμο που ακολουθούμε, με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, για μια Ελλάδα ισχυρή, με σταθερή οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη και με οφέλη για όλους, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Παρουσία των Χρ.Σταϊκούρα και Θ. Σκυλακάκη στη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι η διαχείριση την εποχή που εκείνοι ήταν στο υπουργείο, αποτελεί πρότυπο οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, εν μέσω σημαντικών κρίσεων που πέρασε η χώρα. Σε αυτό τον δρόμο λοιπόν, σημείωσε, συνεχίζει και σήμερα το οικονομικό επιτελείο και ο προϋπολογισμός του 2026 επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας και δίνει ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής και των στόχων της κυβέρνησης, για δημοσιονομική σταθερότητα με συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους, για ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση των επενδύσεων, για ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολιτών, για προτεραιότητα σε πολιτικές όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό, την άμυνα, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Ο κ. Πετραλιάς αναφέρθηκε στη «συστηματική προσπάθεια» για τον εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών, με όλα τα μέτρα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία έτη, αλλά και με συνεχόμενα μέτρα μείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, που επιτρέπουν στην οικονομία να αποδίδει και να αναπτύσσεται. Αυτές οι θετικές παρεμβάσεις, σημείωσε, υλοποιούνται εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το κλίμα αστάθειας που εντείνεται και οδηγεί πολλά κράτη στη λήψη περιοριστικών μέτρων, η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς οικονομικής, πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να σημειώσει ότι το αξιόγραφο της χώρας, έχοντας κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα, παρουσιάζει πλέον μικρότερα spreads από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το ΧΑΑ βρίσκεται πλέον σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, «ακούσαμε όλοι τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας να μιλάει με εγκωμιαστικό τρόπο για τη χώρα».

Αναφερόμενος στα μεγέθη του προϋπολογισμού, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι:

-Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για έκτο χρόνο να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο, σχεδόν διπλάσιο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2,4% για το 2026.

-Σημαντική στον ρυθμό της ανάπτυξης είναι η συμβολή των επενδύσεων, οι οποίες αυξάνονται, από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026.

-Παράλληλα με τη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων, αναμένεται σε αυτή την κατεύθυνση να υλοποιηθεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. «Το μεγάλο στοίχημα είναι πράγματι η πλήρης απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ και σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι», είπε ο κ. Πετραλιάς και τόνισε ότι η αύξηση των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, μετά την Ιρλανδία, στην Ευρώπη, για το 2025, και τη μεγαλύτερη αύξηση το 2026.

-Το ποσοστό των επενδύσεων προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 15,7% που ήταν 2025 και από 11% που το παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019, σε 16,8% το 2026. Σε απόλυτους αριθμούς, οι επενδύσεις αυξάνονται από τα 20 δισ. ευρώ το 2019, σε 39 δισ. φέτος και 44 δισ. ευρώ το 2026.

-Το ποσοστό ανεργίας έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό το 2025, αναμένεται εντός του 2026 να είναι 8,6% κατά μέσο όρο, δηλαδή, «στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008». Αυτό σημαίνει, ανέφερε ο κ. Πετραλιάς, ότι «έχουμε 659.000 περισσότερους απασχολούμενους μισθωτούς, από το 2008».

-Ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί, τόσο το 2025 όσο και το 2026, κατά 3,7%. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, για το 2026, 21,6% υψηλότερα από το επίπεδο του 2019. «Αν δεν ληφθούν υπόψη και οι διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές κατά κεφαλή αμοιβές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30%, σε σχέση με το 2019».

-Ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025, σε 2,2% το 2026.

Τα ανωτέρω μεγέθη δίνουν απάντηση για τα πραγματικά εισοδήματα, ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπογράμμισε ότι «από το 2019 έως το 2026, ο σωρευτικός πληθωρισμός εκτιμάται σε 22%. Όμως η αύξηση του καθαρού μέσου μισθού είναι πάνω από 30% ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού, ήδη το 2025 ξεπέρασε σωρευτικά το 35,4% και το 2026 μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 40%» και συνεπώς, «ναι, τα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονται και έχουμε ονομαστικές αυξήσεις μέσου μισθού πολύ παραπάνω από τον πληθωρισμό». Προφανώς, υπογράμμισε ωστόσο ο κ. Πετραλιάς, η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη με αυτό. «Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε αλλά δείχνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού άλλωστε, όπως σημείωσε, εντάσσεται το σύνολο των μέτρων της Θεσσαλονίκης, ύψους 1,76 δισ. για το 2026 και 2,47 δισ. για το 2027. Το κυριότερο από τα μέτρα αυτά, είπε ο κ. Πετραλιάς, είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη.

«Η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας, που έχει κόστος 1,2 δισ. το 2026 και 1,6 δισ., σε μόνιμη βάση, από το 2027 και μετά, στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων, οικογενειών με παιδιά, των νέων. Η λογική όμως της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης είναι πολύ πιο ουσιαστική και βαθύτερη από την επικείμενη αύξηση των καθαρών εισοδημάτων τον Ιανουάριο. Στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, γιατί επιβραβεύεται η παραγωγή, η πρόοδος και η ανάπτυξη. Δίνεται κίνητρο κάποιος να εργαστεί και να πετύχει καλύτερες αποδοχές», σημείωσε ο κ. Πετραλιάς.

Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι για πρώτη φορά, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος κλίμακας διαφοροποιούνται αναλόγως του αριθμού των τέκνων και έτσι ενισχύονται όχι μόνο τα χαμηλά αλλά όλα τα ύψη εισοδημάτων, όσων έχουν παιδιά. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ανέφερε ο κ. Πετραλιάς, είναι η μείωση του συντελεστή για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 9%, για τους τρίτεκνους, και μηδενισμός για τους πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες, σημείωσε, θα δουν για πρώτη φορά, μείωση φόρου, αναλόγως του αριθμού των τέκνων και οι νέοι επιχειρηματίες θα δουν σημαντική μείωση στο 9% ή και μηδενισμού του φόρου τους.

Η λογική όμως της φορολογικής μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν σταματάει στη διαρθρωτική αλλαγή της φορολογίας εισοδήματος, ανέφερε αλλά εισάγονται και τοπικά χαρακτηριστικά και γι΄ αυτό καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία πολιτών που διαμένουν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με ωφέλεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους. Επιπροσθέτως, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια, στο 25% από 35%, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, τη στιγμή που το Νοέμβριο θα επιστρέφεται και ένα ενοίκιο ετησίως στο 80% των ενοικιαστών της χώρας.

Η δημογραφική πολιτική εισάγεται όμως και σε άλλες ρυθμίσεις, καθώς το ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών καταργείται, για νέες μητέρες και δύο έτη μετά τη γέννα. Επίσης μειώνεται κατά 50% σε όσους διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 άτομα, εκτός Αττικής, ενώ πλέον στα τεκμήρια, τα εξαρτώμενα τέκνα δεν θα έχουν ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

«Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η μεταρρύθμιση είναι ολιστική και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και για τα ευρωπαϊκά, γιατί εξετάσαμε όλα τα συστήματα για να καταλήξουμε σε αυτά. Είναι και εξαιρετικά στοχευμένη στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα», σημείωσε ο κ. Πετραλιάς και κάλεσε όλους να αναλογιστούν και τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, τις παρεμβάσεις για τα ειδικά μισθολόγια των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας, του ΥΠΕΞ και τις μισθολογικές ρυθμίσεις για μηχανικούς ερευνητές, τη θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών. Ενώ πέραν των ανωτέρω, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Στη βάση αυτή, τον Απρίλιο θα γίνει νέα οριζόντια αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Πετραλιάς είπε επίσης ότι το 2026 το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα αποκλιμακωθεί περεταίρω σε 359 δισ. ευρώ ή 137,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά επιπλέον 7,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2025. «Είναι μία πολύ σημαντική μείωση και για πρώτη φορά από το 2010 το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται κάτω από το 140%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε:

«Η μείωση του δημοσίου χρέους συνδέεται με την αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας μας διεθνώς, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε τις δανειακές μας ανάγκες με ευνοϊκότερους όρους και στέλνει μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το κυριότερο όμως στοιχείο είναι ότι ελαφρύνει τα βάρη για τις νεότερες γενεές και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην ζήσουν αυτές όσα πέρασε αυτή η γενιά».

Ξ. Μπαραλιάκος: Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος

«O προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ουσιαστική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, στηρίζει την οικογένεια και τους νέους, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια», ανέφερε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και συμπεριελήφθησαν στον προϋπολογισμό του 2026 τονίζοντας ότι είναι παρεμβάσεις εντός των δημοσιονομικών στόχων και δυνατοτήτων.

“Για πρώτη φορά, το δημογραφικό εντάσσεται στην καρδιά της φορολογικής πολιτικής και η νέα αρχιτεκτονική δίνει στήριξη στους νέους και στις οικογένειες, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια και θωρακίζει την εθνική ισχύ. Στηρίζεται η μεσαία τάξη, που παράγει, οι συνταξιούχοι, που προσέφεραν, οι νέοι, που αναζητούν ευκαιρίες και στέγη και ενισχύεται η περιφέρεια και τα ακριτικά νησιά, που κρατούν ζωντανή την εθνική συνοχή”, είπε ο ειδικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για όλους τους πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επαγγελματίες, συνταξιούχους και νέους. «Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών – η μεγαλύτερη στη μεταπολίτευση- και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για το δημογραφικό, τη στήριξη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών συνταξιούχων και νέων στην εργασία» συμπλήρωσε.

«Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Χωρίς σταθερότητα, ο οποιοσδήποτε προϋπολογισμός και ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός σχηματισμός είναι ευάλωτος. Ο ελληνικός λαός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το έζησε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 με τα πειράματα των μαθητευόμενων «μάγων» της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου και τις καταστρεπτικές συνέπειες στην οικονομία και το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. Η Ελλάδα από το 2025 προχωρά σταθερά με σχέδιο, υπευθυνότητα και πίστη στις δυνάμεις της. Αυτή είναι η Ελλάδα, που χτίζουμε. Μια χώρα δυνατή, δίκαιη και αισιόδοξη που κοιτάει μόνο μπροστά», ανέφερε ο κ. Μπαραλιάκος.

Χρ. Σταϊκούρας: Οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει

«Το Προσχέδιο δεν αποτελεί μια απλή παράθεση αριθμών και εκτιμήσεων, αλλά ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και σταθερότητας για τη χώρα – ένα σχέδιο που συμπυκνώνει την πορεία των τελευταίων επτά ετών συνετής, ρεαλιστικής και αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, ενισχύει την αναπτυξιακή της προοπτική και προχωρά με συνέπεια στον δρόμο της οικονομικής ωρίμανσης και της ευρωπαϊκής σύγκλισης, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες δημοσιονομικά επιδόσεις της Ευρωζώνης, παρουσιάζοντας σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται για έκτο συνεχόμενο έτος, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι από το 2019, έχουν υλοποιηθεί 83 στοχευμένες μειώσεις φόρων, με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, αναφέροντας ενδεικτικά 6 από αυτές, ύψους 4,2 δισ. ευρώ, ενώ στο Προσχέδιο του 2026 προβλέπονται νέες μειώσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που θα ενισχύσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα πολιτών και επιχειρήσεων.

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παραμένει ισχυρή και ποιοτικά αναβαθμισμένη – σταθερά πάνω από το 2% για έκτο συνεχόμενο έτος – με τις επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2019, την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να πλησιάζει το 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι «οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει» – αναφερόμενος στον πληθωρισμό, τη στέγη, την παραγωγικότητα και το δημογραφικό – και τόνισε την ανάγκη σοβαρού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κοινωνική ευαισθησία και δημοσιονομική σύνεση.

Κλείνοντας, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού μας δίνει την ευκαιρία να δούμε την επόμενη μέρα όχι με εφησυχασμό, αλλά με ρεαλισμό και ευθύνη. Απαιτούνται προσωπική υπευθυνότητα, συλλογική ευθύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και συνεργασία. Με τη συμβολή όλων μπορούμε να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα ακόμη πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο δίκαιη, ολόπλευρα πιο ισχυρή».

Π. Γερουλάνος: Τα χρήματα δεν πάνε στην κοινωνία αλλά στα χέρια λίγων

Ποτέ άλλοτε, έχοντας τόσα δισεκατομμύρια σε τόσο λίγο χρόνο, μια κυβέρνηση δεν άφησε τόσο μικρό αποτύπωμα στη χώρα, ανέφερε ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο κ. Γερουλάνος μίλησε για τη χαμένη ευκαιρία της αξιοποίησης των πόρων για ουσιαστική και πραγματική ανάπτυξη. Δηλαδή, όπως είπε, να στηριχθεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και η μετατροπή της ανάπτυξης, που βασίζεται σε επιδόματα και κατανάλωση, σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε εξωστρέφεια και καινοτομία, μια ανάπτυξη που να στηρίζει πραγματικά τη μεσαία τάξη, που θα δίνει προοπτική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα στηρίζει την αγροτική παραγωγή της χώρας. Όλα αυτά, επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά απέτυχε να τα υλοποιήσει και μάλιστα συνόδευσε αυτή την αποτυχία της με άκρατη αλαζονεία, που τύφλωσε την κυβέρνηση και την εμπόδισε να δει την πραγματικότητα, όταν το ΠΑΣΟΚ και οικονομικοί παράγοντες της χώρας την προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Γερουλάνος, έχει βασίσει κάθε ελπίδα υλοποίησης αυτού του προϋπολογισμού σε μία πρόβλεψη έκρηξης επενδύσεων και απορροφητικότητας πόρων που ποτέ δεν πέτυχε, και ποτέ δεν πρόκειται να πετύχει. Επισήμανε ενδεικτικά, ότι «το 2022 ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση επενδύσεων 21,9% αλλά αυτή περιορίστηκε στο 11,7%, το 2023 η πρόβλεψη αύξησης επενδύσεων ήταν 15,5% και έφτασε τελικά μόλις 6,6% και το 2024 ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση επενδύσεων στο 15,1% και έφτασε 4,5%, λιγότερο δηλαδή από το ένα τρίτο του στόχου». «Και ξαφνικά, ως δια μαγείας η κυβέρνηση περιμένει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν 10,2% για να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης το 2026 στο 2,4%. Και το στηρίζει αυτό στην παραδοχή ότι θα καταφέρει να απορροφήσει κάθε ευρώ από τους υπόλοιπους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα;» ανέφερε, απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πλειοψηφία ο Παύλος Γερουλάνος και σημείωσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης «τα χρήματα δεν φτάνουν στην κοινωνία. Πάνε σε λίγα χέρια και από τα λίγα χέρια φεύγουν για να επενδυθούν στο εξωτερικό. Ελάχιστα αξιοποιούνται για να ενεργοποιήσουν πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας που σήμερα μένουν αδρανείς. Ελάχιστα αξιοποιούνται από επιχειρηματίες που μπορούν να πολλαπλασιάσουν πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή τοπικούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και ένας βασικός λόγος για όλα τα παραπάνω είναι ότι μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης επιχειρηματικότητας».

Χ. Μαμουλάκης: Οι πολίτες εύχονται αυτός να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στη «χαμένη ευκαιρία» αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για ουσιαστική ανάπτυξη, με διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Διανύοντας τον έβδομο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, της διοίκησης του κ. Μητσοτάκη, τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα της πολιτικής, τα οποία είναι εξόχως ζημιογόνα για τους Έλληνες πολίτες. Είναι και μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, διότι στη χώρα μας -μετά την κρίση και την υγειονομική του Covid- δόθηκε μια δυνατότητα. Αμοιβαιοποιήθηκε η κατάσταση στην Ευρώπη στα 27 κράτη μέλη και μας δόθηκε δυνατότητα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.

Δυστυχώς, η διαχείριση μέχρι τώρα, αλλά και η μη απορροφητικότητα αυτών των πόρων κατάλληλα, έχει οδηγήσει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα θέμα που τίθεται και που περίμενα στον παρόντα προϋπολογισμό, τουλάχιστον ακροθιγώς να περιέλθει, είναι τι θα συμβεί μετά. Quo vadis; Πού πηγαίνουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;», ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης και αναρωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη, ως γέφυρα, για τη μετάβαση στο επόμενο έτος».

«Είναι πράγματι μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας, η ευκαιρία να δοθεί μια αναδιάταξη, αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο μας οδήγησε, δυστυχώς, στη χρεοκοπία», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στο μείγμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο κ. Μαμουλάκης είπε, ότι ενώ οξύνθηκαν οι ανισότητες, η κυβέρνηση διατηρεί πεισματικά και εμμονικά τον μεγαλύτερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη των 27 και οι Έλληνες έχουν πλέον την μικρότερη αγοραστική δύναμη.

«Ενάμισι δισ. επιπλέον έσοδα θα είχαν τα δημόσια ταμεία αν οι 1.500 πάρα, πάρα πολύ πλούσιοι και πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας, που δήλωναν συνολικά εισοδήματα 3,8 δισ., φορολογούνταν όπως φορολογούνται οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι «η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών ελπίζει να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

B. Μεταξάς: Μια χούφτα παρασίτων της κοινωνίας κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας

«Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2026 αποτυπώνει ανάγλυφα τον ταξικό, τον βαθιά άδικο και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα, που έχει για την εργατική τάξη και τις λαϊκές οικογένειες, η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής του αστικού κράτους, ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλειος Μεταξάς, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Θα επιδοτήσετε τους εφοπλιστές, που φορολογούνται εθελοντικά, και το «πρασίνισμα» του στόλου τους με 300 εκατ. ευρώ, δίπλα στα προκλητικά προνόμια και τις άλλες επιδοτήσεις, που θα τους δώσετε για άλλη μια χρονιά. Δίνετε 300 εκατ. στους «κακομοίρους εφοπλιστές» και την ίδια ώρα λέτε, ότι «ξύσατε τον πάτο του βαρελιού», όταν ανακοινώσατε ότι τα 100 εκατ. στους αγρότες για το πετρέλαιο, που δεν φτάνουν ούτε για ένα γέμισμα. Παρεμπιπτόντως, οι εφοπλιστές παίρνουν καύσιμα, αφορολόγητα. Αλήθεια, αυτά τα λέτε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τώρα που τους έχετε με την ευλογιά και τους καταστρέφετε, που 15 μήνες δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο, τώρα που είστε «βουτηγμένοι μέχρι το λαιμό», με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πάτε στα καφενεία, στα χωριά να τους πείτε «Κυρίες και κύριοι κτηνοτρόφοι, δίνουμε 300 εκατ. στους εφοπλιστές και για εσάς δεν έχει»; Αλήθεια, τα λέει κανένα άλλο Κόμμα, όταν πηγαίνει και μιλάει στους αγρότες;», σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο κ. Μεταξάς αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. «Μας επαναλαμβάνετε μονότονα αυτά τα 1,7 δις που «θα επιστρέψετε στην κοινωνία», όπως λέτε, κρύβοντας ότι την ίδια στιγμή θα πάρετε από αυτή την κοινωνία δηλαδή, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου- πάνω από 11 δις επιπλέον, επιπλέον, από την έξτρα, την μπόνους λεηλασία του εισοδήματός τους με το λεγόμενο υπερπλεόνασμα πλάι στα άλλα δεκάδες δις που θα τους πάρετε όπως είχατε προϋπολογίσει με τη στάνταρ λεηλασία», ανέφερε ο ειδικός εισηγητής του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Δεν μας είπατε για τα 16,7 δις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που είναι «ζεστό» χρήμα για τους ομίλους. Για τα 200 εκατ. που θα δώσετε στις εξαγωγικές εταιρίες με το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Εξωστρέφειας». Για τα 800 εκατ. που θα δώσετε στα «κοράκια» των πράσινων προϊόντων με το πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση». Για τα 2,3 δις που θα δώσετε στην πολεμική βιομηχανία. Για τα 300 εκατ. με το πρόγραμμα για το «πρασίνισμα» του στόλου των εφοπλιστών που ανέφερα. Για τα 50 εκατ. προς τους φαρμακοβιομήχανους με το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων. Για τα 200 εκατ. προς τις ενεργοβόρες βιομηχανίες με το πρόγραμμα μείωσης του ενεργειακού κόστους, αφού προτεραιότητα αρχή σας, προφανώς, είναι τα εργοστάσια και τα κέρδη τους και όχι η λαϊκή οικογένεια που παγώνει το χειμώνα. Σύνολο, και μόνο αυτό που ανακοινώσατε στη ΔΕΘ, πάνω από 20 δις ευρώ. Όλα αυτά προς αυτή τη «χούφτα των παρασίτων της κοινωνίας» που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας και ζουν από την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και του λαού».

Δ. Τζανακόπουλος: Στρατηγικό, μεροληπτικό κυβερνητικό σχέδιο, για τον πλουτισμό των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, αλλά η ανάπτυξή της δεν ωφελεί την κοινωνική πλειοψηφία, ανέφερε κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε όρους αγοραστικής δύναμης, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 100, στην Ελλάδα είναι στο 70 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Είμαστε προτελευταίοι, με μόνη χειρότερη τη Βουλγαρία, που βρίσκεται στο 66%», είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και αναφέρθηκε και στα στοιχεία για το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ. «Μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ: η πορεία είναι απογοητευτική. Το μερίδιο των μισθών, όχι απλώς δεν έχει αυξηθεί κατά την εξαετία, αλλά έχει μειωθεί, σε σχέση με το που βρισκόταν το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Εκείνη την περίοδο είχε σταθεροποιηθεί, με μικρή ανοδική τάση, στο 37% το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ το 2019. Σήμερα έχει σταθεροποιηθεί, πλέον, στην περιοχή του 35%, δύο μονάδες κάτω.

Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ακριβώς την ταξική μονομέρεια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Όταν το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται, αυτό σημαίνει, ότι αυτή την ανάπτυξη του ΑΕΠ δεν την καρπώνονται οι μισθωτοί. Δεν την καρπώνονται οι εργαζόμενοι, την καρπώνεται κάποιος άλλος. Απλούστατο είναι. Είναι ταξική μονομέρεια».

Ο Δ. Τζανακόπουλος παρέθεσε και στοιχεία για τον δείκτη της αγοραστικής δύναμης των ετήσιων αποδοχών εργασίας ανά μισθωτό. «Βρισκόμαστε, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τελευταία θέση. Είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 76%, με δείκτη αναφοράς το 100%, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, η Κύπρος είναι στο 100%, η Βουλγαρία στο 81%, η Πολωνία στο 97%, η Τσεχία στο 105%. Αυτός είναι ο δείκτης που αποτυπώνει ακριβώς την εικόνα της αγοραστικής δύναμης της μισθωτής εργασίας εν έτει 2025 στην Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο βουλευτής και πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα, τράπεζες, διυλιστήρια, σούπερ μάρκετ, κατασκευαστικές, ασφαλιστικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, σημειώνουν ρεκόρ κερδών, ο ένας κλάδος μετά τον άλλον και η μία επιχείρηση μετά την άλλη, ρεκόρ τριακονταετίας στα κέρδη».

Αυτή η κατάσταση των πραγμάτων, είπε ο κ. Τζανακόπουλος, είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, «είναι το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεροληπτικό, το ταξικό, το νεοφιλελεύθερο, το οποίο σχέδιο έχει ένα και μόνο αποτέλεσμα: τον πλουτισμό των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών».

Στ. Φωτόπουλος: Άπιαστοι πολλοί στόχοι του νέου προϋπολογισμού

Όλες τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού αμφισβήτησε ο ειδικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Στυλιανός Φωτόπουλος, στη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. «Ανάπτυξη 2,4%. Θεωρείται υπερβολική ακόμα και για την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αύξηση επενδύσεων κατά 10,2%. Υπερβολικά φιλόδοξη και λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, του οποίου η μη ολοκλήρωση των ασφυκτικών οροσήμων μπορεί να οδηγήσει είτε σε αναθεωρήσεις είτε ακόμα και σε απώλειες από τα 7,2 δισ. ευρώ που αναμένονται.

Το πλεόνασμα 2,8% βασίζεται σε υψηλά έσοδα από άμεση και έμμεση φορολογία, αλλά οι διεθνείς πιέσεις σε πληθωρισμό και επιτόκια, το καθιστούν, επίσης, αισιόδοξο. Το ίδιο ισχύει και για τη μείωση του χρέους, καθώς η μείωσή του εξαρτάται από πρόωρες αποπληρωμές, οι οποίες, προς το παρόν, φαίνονται εξασφαλισμένες. Άπιαστος θα παραμείνει ή αναμένεται να παραμείνει, ο στόχος για πληθωρισμό για την Ελλάδα, στο 2%, τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ευρωσυστήματος, λόγω των επίμονων και υψηλών ανατιμήσεων, κατά βάση στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα. Ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης, από τον Ιούλιο του 2024, έως και σήμερα και η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, όχι μόνο τους επόμενους μήνες, αλλά για τα επόμενα, τουλάχιστον δύο χρόνια», σημείωσε ο κ. Φωτόπουλος.

Ο βουλευτής είπε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις, παρά την αύξησή τους, εξακολουθούν να επικεντρώνονται στις ίδιες παραδοσιακές κατευθύνσεις, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν είναι καν νέες επενδύσεις, αλλά εξαγορά υφιστάμενων ελληνικών επιχειρήσεων, με κύριο στόχο, το βραχυπρόθεσμο κέρδος. «Στα αυτιά όλων μας, φτάνουν οι ειδήσεις για funds, τα οποία αποχωρούν ή σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα και από τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικές εταιρείες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε στην παραγωγικότητα και την αξιοποίηση των πόρων. «Το ελληνικό Δημόσιο, ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια, δανείστηκε περίπου 50 δισ. ευρώ, λόγω της πανδημίας, πήρε 35 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περίπου 15 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, δηλαδή, σύνολο περίπου 100 δισ. ευρώ. Μία ρευστότητα την οποία καμία κυβέρνηση δεν είχε στη διάθεσή της, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε ο βουλευτής και πρόσθεσε: «Το αποτέλεσμα ήταν τα χρήματα, κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να κατευθυνθούν σε ελάχιστες πολύ μεγάλες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων δεν τα είχαν ανάγκη, όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών και σούπερ μάρκετ ή οργανισμούς και επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν προσφέρουν καμία υπεραξία στην ελληνική οικονομία, όπως υπουργεία ή εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, ο οποίος, ούτως η άλλως, δεν χρειάζεται την παρέμβαση του κράτους, όπως έχει αποδείξει τα τελευταία πολλά χρόνια, για να λειτουργήσει».

Σπ. Τσιρώνης: Η κυβέρνηση αφήνει τα νοικοκυριά να παλεύουν με την ακρίβεια

«Η κυβέρνηση άφησε τα νοικοκυριά να παλεύουν με την ακρίβεια, που εξαφανίζει το εισόδημα από την 3η εβδομάδα του μήνα. Αυτή η αστοχία δείχνει και έλλειψη ρεαλισμού. Θυσιάζει την καθημερινότητα των Ελλήνων για δημοσιονομική σταθερότητα που ωφελεί, όμως, πάλι τους λίγους», ανέφερε ο ειδικός εισηγητής της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης, κατά τη συζήτησης του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Με την πολιτική της η κυβέρνηση «κατάφερε» να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση από το τέλος σε διάφορους τομείς, είπε ο κ. Τσιρώνης και αναφέρθηκε ιδίως στο ζήτημα τα ακρίβειας.

«Η ακρίβεια πλήττει, δυσανάλογα, τα χαμηλά εισοδήματα, με το 8,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα να αντιμετωπίζει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,7%, το 2025, αλλά αυτός ο αριθμός είναι ανεπαρκής, για να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα οι μισθοί να τελειώνουν στις πρώτες είκοσι μέρες του μήνα, για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο κατώτατος μισθός έφτασε τα 780 ευρώ, τον Απρίλιο 2025, αλλά η πραγματική αύξηση, σε ονομαστικούς όρους, ήταν μόλις 5,4 στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα ανήλθε σε 26,9%, υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν 21,4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 9μηνο του 2025, για το δείκτη αγοραστικής δύναμης των ετήσιων αποδοχών εργασίας από μισθωτό, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση, με 76 μονάδες και την προτελευταία η Βουλγαρία», είπε ο βουλευτής της «Νίκης» και παρατήρησε: «Καταφέραμε, μέσα στα έτη διακυβέρνησής σας, να πιάσουμε την πρώτη θέση από το τέλος, όταν η Βουλγαρία έχει 81 και η Κύπρος 100, με πρώτο το Βέλγιο, που έχει 178».

Ελ. Καραγεωργοπούλου: Είμαστε υπό εξωτερική επιτήρηση με νέα μορφή

Πίσω από το αφήγημα περί την «στρατηγική επιλογή της δημοσιονομικής σταθερότητας», βρίσκεται απλώς η επιτήρηση των Βρυξελλών, ανέφερε η ειδική εισηγήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Παρουσιάζετε τον Προϋπολογισμό 2026 σαν να έχει δημοσιονομικό χώρο η χώρα μας για μέτρα και παροχές, αλλά παραδεχτήκατε ότι αυτός ο χώρος δεν είναι προϊόν επιτυχίας ή επιλογής, αλλά είναι προκαθορισμένος από τις Βρυξέλλες, βάσει του νέου κανόνα δαπανών της E.E. και εδώ υπάρχει αντίφαση. Υπάρχει το πολιτικό ψευδές αφήγημα, το οποίο παρουσιάζετε ως εθνική επιλογή σταθερότητας, ενώ στην πραγματικότητα είναι υποχρέωση, βάσει ενός νέου συμφώνου. Είπατε ότι αυτός είναι ο χώρος που μπορεί να ξοδευτεί, δηλαδή ό,τι επιτρέπει η Κομισιόν. Δεν πρόκειται για συνειδητή αυτοπειθαρχία, αλλά για εξωτερική επιτήρηση, με νέα μορφή», είπε η κ. Καραγεωργοπούλου.

Δημοσιονομική στενότητα, προκύπτει. Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε επίσης ότι το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, «δεν είναι περιθώριο για παροχές, αλλά είναι το ελάχιστο όριο επιβίωσης, για να μην ενεργοποιηθούν κυρώσεις ή παγώματα εκταμιεύσεων RRF». Αν η ανάπτυξη πέσει λίγο ή καθυστερήσουν οι ευρωπαϊκές εκταμιεύσεις, ο χώρος εξαφανίζεται και κάθε μέτρο, που δεν είναι ισοδύναμα κοστολογημένο, πρέπει να καλυφθεί με αντίμετρα, είπε η Ελένη Καραγεωργοπούλου και επισήμανε: «Και εδώ φυσικά υπάρχει και η αντιδημοκρατική διάσταση. Η νέα αρχιτεκτονική της E.E. σημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν συζητούνται στη Βουλή, αλλά εγκρίνονται στις Βρυξέλλες μέσω του Draft Budget Plan και το επιβεβαιώσατε. Την Τετάρτη, είπατε «υποβάλουμε αυτό το Draft στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δηλαδή, η Ελλάδα υποβάλλει το Σχέδιο Προϋπολογισμού για προέγκριση και αν δεν τηρεί τους κανόνες, διορθώνεται από την Κομισιόν. Η Κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι έχει τον χώρο για ελαφρύνσεις, στην πραγματικότητα, εκτελεί έναν Προϋπολογισμό, που έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες. Συνεπώς, δεν πρόκειται για εθνικό σχεδιασμό, υπάρχει μια λογιστική συμμόρφωση και το πρωτογενές πλεόνασμα που ανακύπτει, δεν είναι επιτυχία, είναι εντολή».