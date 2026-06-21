«Boule et Bill», το ευρωπαϊκό Peanuts

Τον Δεκέμβρη του 1959 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις σελίδες του γαλλικού περιοδικού «Spirou» μια καινούρια σειρά κόμικς, που αρχικά είχε την φιλοδοξία να γίνει το ευρωπαϊκό «Peanuts». Η σειρά ονομάστηκε «Boule et Bill» από τα ονόματα των δύο πρωταγωνιστών, ενός νεαρού αγοριού του Boule, και του σκύλου του, ενός κόκερ με το όνομα Bill. Δημιουργός της σειράς είναι ο Jean Roba.

1 από 6

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

O Jean Roba γεννήθκε στο Βέλγιο, και από μικρός διάβαζε περιοδικά κόμικς. Αυτό που τον επηρέασε πιο πολύ από τα παιδικά του αναγνώσματα ήταν το «The Katzenjammer Kids», ένα αμερικάνικό στριπ (με κεντρικό θέμα δύο δίδυμα αδέρφια που επαναστατούν απέναντι στην εξουσία, που αντικατοπτρίζεται στην μορφή της μητέρας). Στα πρώτα χρόνια εργάστηκε σαν εικονογράφος σε διάφορα περιοδικά και εκδότες, μέχρι που το 1957 άρχισε να δουλεύει στο περιοδικό «Spirou», όπου για μερικά χρόνια σκίτσαρε για την πρώτη σελίδα του. Στο ίδιο περιοδικό έκανε κάποιες μικρές ιστορίες, με πιο σημαντική ίσως την σειρά «Spirou et Fantasio», σε συνεργασία με τον σπουδαίο Andre Franquin, δίπλα στον οποίο έμαθε ουσιαστικά την τέχνη της αφήγησης και των κόμικς. Λίγο αργότερα άρχισε την δική του σειρά, το «Boule et Bill».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η σειρά άρχισε σαν μια μικρή ιστορία στο εσωτερικό του περιοδικού (που δίπλωνε σε μικρό βιβλιαράκι), μεγέθους 32 μικρών σελίδων. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε σαν τετρασέλιδο κόμικς σε κανονικό μέγεθος σελίδας, ενώ λίγο μετέπειτα σε εβδομαδιαία πια βάση, σαν μονοσέλιδη ιστορία. Για περίπου εικοσιπέντε χρόνια η μονοσέλιδη αυτή ιστορία ήταν από τις πιο αγαπημένες του περιοδικού, και μάλιστα παρουσιαζόταν συνήθως στην τελευταία σελίδα, στο οπισθόφυλλο. Οι ιστορίες θα κυκλοφορήσουν αργότερα και σε περίπου 30 άλμπουμ. Οι ιστορίες των δύο ηρώων όμως συνεχίζονται γιατί ο ίδιος ο δημιουργός είχε πει πριν τον θάνατό του, ότι θέλει η σειρά να συνεχιστεί, αναθέτοντας στον Verror την διαδοχή.

Οι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ο Boule είναι ένα συνηθισμένο εφτάχρονο αγόρι που ντύνεται συνέχεια στα μπλε με ένα κίτρινο μπλουζάκι. Δίπλα του, ο σκύλος του, έναν κόκερ με το όνομα Bill. Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά καταφέρνει να δείχνει τη σκέψη του. Μπορεί να μιλάει με άλλα ζώα, όπως με την Caroline, την καλύτερη του φίλη, μια πράσινη χελώνα με αϋπνίες που ζει στον κήπο. Του αρέσει να ψάχνει για φαγητό, να κοιμάται στον καναπέ, ενώ δεν του αρέσει καθόλου το μπάνιο. Κοντά στο δίδυμο αυτό, είναι οι γονείς του Boule. Η μητέρα που προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι καθαρό και να προλάβει τις καταστροφές που προκαλούν, και ο πατέρας, που του αρέσει επίσης να κοιμάται στον καναπέ, ασχολείται με την κηπουρική. Ο εχθρός του Bill, είναι μια γάτα, που ζει στο γειτονικό σπίτι. Η ιδιοκτήτριά της είναι η Madame Stick μια χείρα στρατιωτικού, με πολύ αυστηρό χαρακτήρα.

ANIMATION – ΤΑΙΝΙΑ – ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ

Θεωρείται πια ένα από τα πιο επιτυχημένα περιοδικά στην Γαλλία, όπου κάθε τεύχος πουλάει αρκετές χιλιάδες αντίτυπα. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 15 γλώσσες, με μικρές διαφορές στα ονόματα. Στα ελληνικά είχαν κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ την δεκαετία του 1990 από τις εκδόσεις ΜΙΛΙ, ενώ το 2004 και το 2005 κυκλοφόρησαν δύο ακόμα τεύχη από τις εκδόσεις Μαμουθκόμιξ. Η επιτυχία της σειράς θα την οδηγήσει φυσικά και εκτός του χαρτιού. Έτσι το 2013 θα κυκλοφορήσει ταινία με τον ίδιο τίτλο, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά σχετικά animation, αλλά και βιντεοπαιχνίδι για το υπολογιστή αλλά και για Nintendo DS. Το κόμικς έχει τιμηθεί και με βραβεία στην Angouleme το 1978 και το 1981.

γραμμοσκιάσεις… Nick Tragg