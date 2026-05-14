BOAΚ: Νυχτερινό… φανάρι και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών από Μεγάλα Χωράφια έως Καλύβες

Γιάννης Λυβιάκης
Νυχτερινές κυκλοφοριακές… ρυθμίσεις και λειτουργία φαναριού κατά τις νυχτερινές ώρες, από 15 έως 22 Μαίου, προβλέπονται λόγω εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια -Καλύβες.

Περιοχή στην οποία πρόσφατα υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για το κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω των έργων.

Την Πέμπτη ανακοινώθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια -Καλύβες:

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρία (3) τμήματα επί του Β.Ο.Α.Κ. και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο ύψος των έργων με χρήση φωτεινού σηματοδότη από 15 έως 22/05/2026 βραδινές ώρες (21:30-06:00), με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Για την χ.θ. 10+600 έως την χ.θ. 11+120:
από την 21:30 ώρα της 15/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 16/05/2026 και
από την 21:30 ώρα της 16/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 17/05/2026

από την χ.θ. 12+300 έως την χ.θ. 12+750:
από την 21:30 ώρα της 18/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 19/05/2026 και
από την 21:30 ώρα της 19/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 20/05/2026,

από την χ.θ. 12+750 έως την χ.θ. 13+150:
από την 21:30 ώρα της 20/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 21/05/2026 και
από την 21:30 ώρα της 21/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 22/05/2026

«Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

