Bίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει με τορπίλη ιρανική φρεγάτα

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού πολεμικού ναυτικού στα ανοικτά των ακτών, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα. Από την επίθεση έχουν διασωθεί, τουλάχιστον 32 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.