Best City Awards 2026: 5 βραβεία για τον Δήμο Χανίων

Πέντε βραβεία απονεμήθηκαν στον Δήμο Χανίων στο πλαίσιο των «Best City Awards 2026».

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων αναφέρεται ότι «ο Δήμος Χανίων διακρίθηκε με πέντε βραβεία, στις εξής κατηγορίες:

• GOLD βραβείο στην κατηγορία: «Συστήματα τηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» με το πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

• SILVER βραβείο στην κατηγορία: «Προβολή Τοπικής Επιχειρηματικότητας» για το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού 260km που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο Χανίων με την επιμέλεια του Γραφείου Τουρισμού

• SILVER βραβείο στην κατηγορία: «Δημόσια & Δημοτικά Κτήρια» για το κρεμαστό κήπο με τα γιασεμιά της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

• BRONZE βραβείο στην κατηγορία: «Προγράμματα Ευθύνης και Αλληλεγγύης» για Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Χανίων.

• BRONZE βραβείο στην κατηγορία: «Δημόσια & Δημοτικά Κτήρια» για το νέο τριώροφο κτήριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον Ενετικό Λιμένα Χανίων.

Για την απονομή των βραβείων, στην Αθήνα βρέθηκαν o Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.

Τα ετήσια βραβεία «Best City Awards», απονέμονται από την εταιρία Boussias Communications και για την 9η χρονιά της διοργάνωσής τους, τελούν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Στόχος των βραβείων είναι να επιβραβεύσουν την καινοτομία και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και τις δράσεις που υιοθετούν οι δήμοι ακολουθώντας το όραμα της σύγχρονης αστικής ευφυΐας, αξιοποιώντας καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής για να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διακυβέρνησή τους, να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και να υιοθετήσουν νέους, βιώσιμους τρόπους λειτουργίας, ανταποκρινόμενες στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία, πραγματοποιήθηκε μέσω του on-line συστήματος αξιολόγησης, από τα 27 μέλη της Κριτικής Επιτροπής και τα βραβεία προέκυψαν από τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσε η κάθε υποψηφιότητα».