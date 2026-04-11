Beach Volley: Ολοκληρώθηκε το καμπ προετοιμασίας Κ18

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το καμπ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων Κ18 και Κ20 για τις υποχρεώσεις τους στα Βαλκανικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Α.Σ. BEACH VOLLEY Χανιά.

Οπως ανακοινώθηκε «την Κυριακή 5 Απριλίου διεξήχθη τουρνουά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αναδεικνύοντας το πάθος και την αγωνιστικότητα των αθλητριών. Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και σήμερα, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν με σύμμαχο τον καλό καιρό, υπό την επίβλεψη του ομοσπονδιακού προπονητή Στάθη Χανδρινού.

Στο προπονητικό καμπ συμμετείχαν από τα Χανιά οι Ιωάννα Χαρισσάκη (2011), Κατερίνα Φραγκιουδάκη (2009), Αγγελική Χαρισσάκη (2011), Λία Στεργιοπούλου (2012), Λήδα Σταυγιανουδάκη (2010) και Βασιλική Σταυγιανουδάκη (2013). Από το Ηράκλειο συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Παπαδάκη (2009) και Μαρίσια Βιδάκη (2009), ενώ από την Αθήνα οι Μαρία Μαργαριτοπούλου (2011) και Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου (2010)»

Στη σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος «ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον ομοσπονδιακό προπονητή Στάθη Χανδρινό για την άψογη συνεργασία, καθώς και το γυμναστήριο Unique Gym για τη γενναιόδωρη προσφορά του να διαθέσει δωρεάν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προετοιμασία των αθλητριών. Η στήριξή του αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για την προσπάθειά τους και αξίζει κάθε αναγνώριση!»