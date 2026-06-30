Beach Volley: Κ. Φραγκιουδάκη και Αγγ. Χαρισσάκη ξανά στην κορυφή των Βαλκανίων

Στην κορυφή των Βαλκανίων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανέβηκαν η Κατερίνα Φραγκιουδάκη και η Αγγελική Χαρισσάκη του ΑΣ Beach Volley Χανίων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18 και επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγονται πλέον στις κορυφαίες ομάδες της ηλικιακής τους κατηγορίας.

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Στον μεγάλο τελικό πραγματοποίησαν μία εμφάνιση αντάξια πρωταθλητριών. Μπήκαν αποφασισμένες από το πρώτο κιόλας σερβίς, επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και με εξαιρετική σταθερότητα, δυνατές επιθέσεις και άψογη συνεργασία δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις Ρουμάνες Rusu/Vasilescu, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση με 2-0 σετ (21-13, 21-9).

Η πορεία τους σε όλη τη διοργάνωση ήταν εντυπωσιακή, με τα κορίτσια από τα Χανιά να αγωνίζονται με πάθος, ωριμότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα, χαρίζοντας ακόμη μία σπουδαία διεθνή διάκριση στον ΑΣ Beach Volley Χανίων και στο ελληνικό μπιτς βόλεϊ.

Οπως σημειώνει ο σύλλογος:

«Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριές μας για την τεράστια αυτή επιτυχία, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή Στάθη Χανδρινό για την εξαιρετική καθοδήγηση. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν και στην προπονήτριά τους στα Χανιά, Αντιγόνη Μουτσάκη, η οποία με την καθημερινή δουλειά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή της έχει συμβάλει καθοριστικά στην αγωνιστική τους εξέλιξη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για τη διαρκή στήριξη της προσπάθειας των αθλητών και φυσικά σε ολόκληρη την οικογένεια του Chania Beach Volley, που βρίσκεται πάντα δίπλα στις αθλήτριές μας.

Παράλληλα, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στο δεύτερο ελληνικό δίδυμο των κοριτσιών, τις Μαρία και Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, καθώς και στις δύο ελληνικές ομάδες των αγοριών για την εξαιρετική παρουσία τους. Ξεχωριστή μνεία στους Νοικοκυράκη / Βογιατζόγλου, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τον μικρό τελικό και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική συνολικά παρουσία της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Η σεζόν συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Επόμενος σταθμός το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 και αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 στη Χάγη της Ολλανδίας.

Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να δουλεύουμε και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα και τα Χανιά με περηφάνια!»

ΕΡ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ

Ι. ΧΑΡΙΣΣΑΚΗ ΤΡΙΤΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εξάλλου με μία ακόμη αξιόλογη εμφάνιση ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Regional Πρωτάθλημα Κ19, που διεξήχθη στο Ηράκλειο, οι αθλήτριες του ΑΣ Beach Volley Χανίων, Εριέττα Νικολουδάκη και Ιωάννα Χαρισσάκη, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Οι δύο αθλήτριες ξεκίνησαν δυναμικά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας με 2-0 σετ των Παπαδάκη/Κρούτι και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση.

Στη συνέχεια αντιμετώπισαν το έμπειρο δίδυμο των Προύφα/Αραμπατζή. Παρά την πολύ καλή εμφάνισή τους και τη μαχητικότητα που επέδειξαν, γνώρισαν την ήττα με 2-0 σετ, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και άφησε θετικές εντυπώσεις για την αγωνιστική τους εικόνα.

Το αποτέλεσμα αυτό τις οδήγησε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις Νικητάκη/Νεκταρίου. Η Εριέττα και η Ιωάννα, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 σετ, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας με 2-1 σετ και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης βρέθηκαν απέναντι στις Βιδάκη/Παπαδάκη, ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια του τουρνουά. Παρά την προσπάθειά τους, ηττήθηκαν με 2-0 σετ, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική πορεία που τις έφερε στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο σύλλογος για την πορεία των δύο κοριτσιών καθώς όπως σημειώνει:

«Η παρουσία της Εριέττας και της Ιωάννας επιβεβαίωσε τη συνεχή αγωνιστική τους εξέλιξη και άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, καθώς στάθηκαν ανταγωνιστικά απέναντι σε πιο έμπειρες ομάδες της κατηγορίας.

Η σκυτάλη των Regional διοργανώσεων περνά πλέον στα Χανιά, καθώς ο σύλλογός μας θα φιλοξενήσει το δεύτερο Regional της σεζόν στις 11 και 12 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις των Αγίων Αποστόλων. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε αθλητές και αθλήτριες από όλη την Κρήτη για ένα ακόμη διήμερο γεμάτο όμορφες αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου beach volley.»