Beach Volley: Χρυσό μετάλλιο οι Αλεξόγλου – Πασχαλάκη στο Ευρωπαϊκό Κ18

Μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό beach volley, πέτυχαν στην Καλαβρία της Ιταλίας, οι Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη, οι οποίες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Το ελληνικό δίδυμο επιβλήθηκε στον τελικό των Γερμανίδων Άννα Ρεφορμάτ και Ρίκα Ντίκμαν με 2-0 σετ (23-21, 21-17), ολοκληρώνοντας αήττητο μια εντυπωσιακή πορεία που το έφερε στην κορυφή της Ευρώπης. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό σε αναπτυξιακή διοργάνωση για τη χώρα μας μετά από 26 χρόνια, όταν το 1999 είχαν θριαμβεύσει οι Κουτρουμανίδου – Θεοδώρου στην κατηγορία Κ19.

Ο τελικός είχε ένταση και διακυμάνσεις, με το πρώτο σετ να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Οι Γερμανίδες έφτασαν δύο φορές σε σετ μπολ, όμως η Αλεξόγλου και η Πασχαλάκη έδειξαν χαρακτήρα και με διαδοχικούς πόντους ανέτρεψαν την κατάσταση, φτάνοντας στο 23-21. Στο δεύτερο σετ, παρότι το ελληνικό δίδυμο βρέθηκε πίσω στο σκορ, με δυνατά σερβίς και καθαρές επιθέσεις πήρε τον έλεγχο και δεν τον έχασε ποτέ, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 21-17.