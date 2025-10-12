Bazaar βιβλίου στο Μεγάλο Αρσενάλι

Νέο Bazaar βιβλίου διοργανώνει ο ∆ήµος Χανίων στον εκθεσιακό χώρο, στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Κ.Α.Μ.) στο παλιό λιµάνι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Πρόκειται για µια µοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες τις εκδόσεις του ∆ήµου Χανίων, της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης, του Κ.Α.Μ. καθώς και ξεχωριστές εκδόσεις από άλλους εκδότες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων γύρω από την τέχνη, την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να αποκτήσει σηµαντικές εκδόσεις, που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονοµιά και την καλλιτεχνική δηµιουργία των Χανίων, είτε δωρεάν είτε σε πολύ προσιτές τιµές, καθιστώντας τη γνώση και την τέχνη προσβάσιµη σε όλους».

Το Bazaar θα είναι ανοιχτό από ∆ευτέρα – Παρασκευή: 12:30 – 20:30.