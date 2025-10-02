Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar βιβλίου, που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο, στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Κ.Α.Μ.).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες τις εκδόσεις του Δήμου Χανίων, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Κ.Α.Μ. καθώς και ξεχωριστές εκδόσεις από άλλους εκδότες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την τέχνη, την ιστορία και την αρχιτεκτονική.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικές εκδόσεις, που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργία των Χανίων, είτε δωρεάν είτε σε πολύ προσιτές τιμές, καθιστώντας τη γνώση και την τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Από Δευτέρα – Παρασκευή: 12:30 – 20:30

Στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κ.Α.Μ.), Παλιά Πόλη Χανίων»