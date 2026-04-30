Bazaar Βιβλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων διοργανώνει Bazaar βιβλίου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει επιλεγμένους καταλόγους εκθέσεων και εκδόσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Bazaar περιλαμβάνει τίτλους, που συνδέονται με προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις της Πινακοθήκης, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και το έργο της μέσα από τον εκδοτικό της πλούτο.

Η δράση θα διαρκέσει έως και τις 8 Μαΐου, στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, με ώρες λειτουργίας 09:00 – 14:00.

Σας προσκαλούμε να την επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε εκδόσεις, που φέρνουν την τέχνη πιο κοντά στο κοινό»