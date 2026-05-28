Bazaar βιβλίου και ξεναγήσεις για ενήλικες στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεχίζει τις πολιτιστικές της δράσεις, προσκαλώντας το κοινό σε δύο ξεχωριστές εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού.

• Ξεναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη

Την Τρίτη 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις / Runaway thoughts were my only danger».

Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11.30 και στις 19.30. Μέσα από τις ξεναγήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πιο ουσιαστικά το έργο και τη θεματική της έκθεσης, καθώς και να προσεγγίσει τον ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο του καλλιτέχνη.

• Bazaar Βιβλίου

Παράλληλα, ξεκινά από σήμερα, Πέμπτη 28/05, το Bazaar Βιβλίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποκτήσουν επιλεγμένους καταλόγους εκθέσεων και εκδόσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Το Bazaar περιλαμβάνει τίτλους, που συνδέονται με προηγούμενες εκθέσεις και δράσεις της Πινακοθήκης, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και το έργο της μέσα από τον εκδοτικό της πλούτο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28213 41680 και στο site της Δημοτικής Πινακοθήκης https://pinakothiki-chania.gr/