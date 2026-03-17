Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διπλασιάζεται σχεδόν το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς φτάνοντας έως και τα 600 ευρώ, καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με τη νέα ρύθμιση. Η απόφαση έρχεται να ικανοποιήσει ένα διαχρονικό αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, διορθώνοντας μια αδικία χρόνων σε βάρος των ανθρώπων της θάλασσας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των ναυτικών που βρίσκονται εκτός ναυτολόγησης και η αναγνώριση της συμβολής τους στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέφερε: «Το επίδομα ανεργίας μέχρι σήμερα για τους άνεργους ναυτικούς ήταν 350 ευρώ. Πολύ λιγότερο δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανέργους της χώρας. Το κάναμε 600 ευρώ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στηρίζουμε τα επαγγέλματα της θάλασσας, στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας και αγωνιζόμαστε για αυτούς».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παρέχεται στους ναυτικούς, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά των οποίων έχουν την επιμέλεια και στο ποσό των πεντακοσίων 500 ευρώ για τους άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

