Αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης: Πού οφείλεται και γιατί χαρακτηρίζεται «παροδική»

Ακριβότερη θα είναι η επιστροφή των εκδρομέων που μπόρεσαν να φύγουν τετραήμερο, καθώς η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται αυξητικά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά το 1 λεπτό που προστέθηκε στο λίτρο της αμόλυβδης την περασμένη Παρασκευή, νέα, μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται την Τετάρτη.

Η τιμή της αμόλυβδης Κυριακή 26/10 διαμορφώνεται:

Μέση πανελλαδική : 1,74€

Αττική: 1,70 €

Αύξηση στα 2 – 3 λεπτά το λίτρο, αναμένεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος και δηλώνει ότι θα είναι κάτι παροδικό.

Η αύξηση αποδίδεται στην εκτίναξη της χρηματιστηριακής τιμής του πετρελαίου που ξεπέρασε τα 66 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Στις 24 Οκτωβρίουη διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε:

66,4$/ βαρέλι

Εβδομαδιαία μεταβολή: 9%

Οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή πετρελαίου διεθνώς είναι τόσο μεγάλη που σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα κατέβουν και πάλι κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι.