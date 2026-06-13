Αύξηση επιβατικής κίνησης τον Μάιο στο αεροδρόμιο Χανίων

Με ρυθµούς σηµαντικά υψηλότερους από τον µέσο όρο των ελληνικών περιφερειακών αεροδροµίων που διαχειρίζεται η Fraport, κινήθηκε τον Μάιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόµιο Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναµική που καταγράφει φέτος ο τουρισµός στη δυτική Κρήτη.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Fraport Greece, το αεροδρόµιο «∆ασκαλογιάννης» διακίνησε τον Μάιο συνολικά 505.412 επιβάτες, έναντι 435.680 τον αντίστοιχο µήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 16%. Πρόκειται για σχεδόν 70.000 επιπλέον επιβάτες µέσα σε έναν µόνο µήνα.

Ακόµη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο σύνολο του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο, από το αεροδρόµιο Χανίων πέρασαν 959.526 επιβάτες, έναντι 835.286 το αντίστοιχο πεντάµηνο του 2025, σηµειώνοντας αύξηση 14,9%.

Η άνοδος προέρχεται κυρίως από τις διεθνείς πτήσεις. Τον Μάιο οι διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις ανήλθαν σε 421.948 επιβάτες, αυξηµένες κατά 17,8% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 7,8%, φτάνοντας τους 83.464 επιβάτες.

Αύξηση καταγράφεται και στις πτήσεις. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 3.376 πτήσεις από και προς τα Χανιά, έναντι 2.916 πέρυσι, παρουσιάζοντας άνοδο 15,8%. Στο πεντάµηνο οι συνολικές πτήσεις έφτασαν τις 7.136, αυξηµένες κατά 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2025.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Η βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη σηµαντικότερη ξένη αγορά για τα Χανιά. Τον Μάιο διακινήθηκαν µέσω του αεροδροµίου 82.009 επιβάτες από και προς το Ηνωµένο Βασίλειο, αριθµός που προσεγγίζει την κίνηση του εσωτερικού δικτύου (83.464 επιβάτες). Ακολουθούν η Γερµανία µε 64.726 επιβάτες, η ∆ανία µε 49.834, η Πολωνία µε 47.089, η Νορβηγία µε 39.310 και η Σουηδία µε 37.014 επιβάτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ενίσχυση της πολωνικής αγοράς, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει διαρκή άνοδο και πλέον συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες πηγές επισκεπτών για τη δυτική Κρήτη. Ισχυρή παραµένει επίσης η παρουσία των σκανδιναβικών χωρών, οι οποίες αθροιστικά προσφέρουν πάνω από 159.000 επιβάτες τον µήνα.

Τα στοιχεία του Μαΐου επιβεβαιώνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε µε ιδιαίτερα θετικούς οιωνούς για τα Χανιά, µε την κίνηση να κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ και το αεροδρόµιο να πλησιάζει ήδη το ένα εκατοµµύριο επιβάτες πριν καν συµπληρωθεί το πρώτο πεντάµηνο του έτους.