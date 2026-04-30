Αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στα Χανιά

Εκτεταμένες στρατιωτικές δραστηριότητες με βολές και ενεργοποίηση θαλάσσιων περιοχών προγραμματίζονται τον Μάιο στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη των Χανίων και του Πεδίου Βολής Κρήτης, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο να καλεί σε αυξημένη προσοχή ναυτιλλομένους και επαγγελματίες της θάλασσας.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο βολής του Αεροδρομίου Μάλεμε θα πραγματοποιηθούν βολές φορητού οπλισμού από 6 έως 8 Μαΐου και από 11 έως 15 Μαΐου, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 08:00 έως τα μεσάνυχτα, ενώ επιπλέον έχει προγραμματιστεί άσκηση ευθυτενούς τροχιάς στις 27 Μαΐου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται θαλάσσιες περιοχές του Πεδίου Βολής Κρήτης στις αρχές Μαΐου. Η περιοχή «Α» τίθεται σε ισχύ στις 4 και 5 Μαΐου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενώ ακολουθούν οι περιοχές «Α1» και «Α2» στις 5 και 11 Μαΐου, με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια που εκτείνονται σε θαλάσσια ζώνη βόρεια και δυτικά της Κρήτης.

Τα όρια των περιοχών καθορίζονται από συντεταγμένες που εκτείνονται ενδεικτικά μεταξύ γεωγραφικών πλατών 35°31΄ έως 36°18΄ Βόρεια και μηκών 24°07΄ έως 25°08΄ Ανατολικά, καλύπτοντας ευρύ τμήμα θαλάσσιας έκτασης που επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα και τις αλιευτικές δραστηριότητες.