Αυξημένα μέτρα στη Σούδα – Αντιπολεμική διαδήλωση την Κυριακή στα Χανιά

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η βάση της Σούδας.

Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι έχουν ενεργοποιηθεί έκτακτα μέτρα συναγερμού και ενισχυμένης αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βάση παραμένει κλειστή στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Μόνο οι δυνάμεις ασφαλείας και το απαραίτητο για τη λειτουργία προσωπικό θα έχουν πρόσβαση στη βάση της Σούδας, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων ασφάλειας που αποφάσισαν να θέσουν σε ισχύ οι αμερικάνικές αρχές.

Στο μεταξύ, ο “Σκάϊ” μετέδωσε ότι σε ερώτηση για το τι σημαίνουν αυτά τα έκτακτα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές απάντησαν ότι για λόγους ασφαλείας -και ακριβώς επειδή θεωρείται ότι βρίσκεται σχετικά κοντά με το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν- αποφασίστηκε να τεθούν σε ισχύ μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση στη Σούδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι την Τρίτη, κάτι που σημαίνει ότι πιθανόν μέχρι και την Τρίτη θα συνεχιστούν αδιάκοπα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει πως πρόκειται για συνήθη μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπληρώνοντας πως το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ των «Χανιώτικων νέων» είχε αναφερθεί ότι η Σούδα βρίσκεται στην εξίσωση του πολέμου.

Στο μεταξύ, αντιπολεμική διαδήλωση την Κυριακή (1/3) στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγοράς καλεί η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή.

Την ίδια ώρα συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο Ρεθύμνου και στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Καλέσματα στις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει και σειρά φορέων.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή καλεί τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς «να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της πολεμικής εμπλοκής της χώρας» ενώ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η βάση της Σούδας επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τον κρίσιμο ρόλο της στις επιχειρήσεις της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ».