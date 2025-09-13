Αυξηµένες ανάγκες νερού στην Κρήτη με τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες

» Αυστηρά µόνο για πότισµα θα προσφέρει νερό στο «ΙΚΟS» ο ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάµου

Νερό αποκλειστικά για άρδευση, που θα αφορά 800 ελιές και 2000 καλλωπιστικά δέντρα θα δώσει ο «ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάµου» στη µονάδα IKOS που αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της την άνοιξη του 2026 στην περιοχή.

Ο ΤΟΕΒ που έχει δικό του νερό από γεώτρηση στην υδρολογική λεκάνη του Κολένι καλύπτει ικανοποιητικά και φέτος την όλη περιοχή παρά τις αυξηµένες ανάγκες και τις λίγες βροχοπτώσεις, ωστόσο οι παραγωγοί ανησυχούν πως η λειτουργία της νέας µονάδας σε λίγους µήνες θα φέρει ριζικές αλλαγές.

Το νέο ξενοδοχείο, που θα είναι το µεγαλύτερο που θα έχει λειτουργήσει µέχρι στιγµής στο Νοµό Χανίων θα διαθέτει:

• 1280 κλίνες

• 414 δωµάτια, σουίτες κα.

• Τρία υπαίθρια µπαρ.

• Επτά εστιατόρια.

• Μεγάλο αριθµό πισινών.

Σε αυτούς τους αριθµούς θα πρέπει να προστεθούν και οι 1000 εργαζόµενοι που θα βρίσκονται καθηµερινά στη µονάδα. Οι αριθµοί αυτοί έχουν ανησυχήσει τους παραγωγούς για τη διαχείριση του νερού καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ξενοδοχειακές µονάδες στο βόρειο άξονα λαµβάνουν νερό για τις αρδευτικές τους ανάγκες, που προσφέρεται και σε χαµηλότερες τιµές, και το χρησιµοποιούν για τα ντουζ, τα µπάνια κάνοντας πολύ µεγάλες καταναλώσεις!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Καθησυχαστικός εµφανίζεται µιλώντας στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάµου κ. Στέφανος Τσοντάκης. «Η µονάδα ΙΚΟS µας έχει ζητήσει νερό άρδευσης. Θα αφορά 800 ελιές και άλλα 2000 δέντρα που θα φυτέψουν και µόνο αυτά» σηµειώνει, ενώ στην ερώτηση µας τι εξασφαλίζει πως το νερό άρδευσης δεν θα χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς ο κ. Τσοντάκης τονίζει πως «το έχουµε συµφωνήσει και είναι ξεκάθαρο. Σε τέτοια περίπτωση η διακοπή του νερού θα είναι άµεση, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το νερό το δικό µας πηγαίνει στους παραγωγούς αποκλειστικά είναι για άρδευση».

Αναφορικά µε τα αποθέµατα νερού που βρίσκονται στη γεώτρηση του ΤΟΕΒ ο κ. Τσαντάκης σηµειώνει πως « η στάθµη βρίσκεται στα 10 µέτρα ,πέρυσι ήταν στα 12-13 µέτρα στη γεώτρηση στο Κολένι. Γενικά, στην περιοχή µας είµαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα».

ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Την ίδια στιγµή ένα µεγάλος µέρος των καλλιεργειών σε Καλλεργιανά, Μαρεδιανά, κυρίως ελιές δεν ποτίζεται από το νερό του ΤΟΕΒ το τελευταίο δεκαπενθήµερο. Αιτία, µια σοβαρή βλάβη στο αντλιοστάσιο του οργανισµού στα Καλλεργιανά. «Είχαµε µια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκε να αγοράσουµε νέα αντλία, και αυτές τις ηµέρες την εγκαθιστούµε. ∆εν µπορούσαµε να δώσουµε νερό στην περιοχή εδώ και 15 ηµέρες, αν και ο ∆ήµος δίνει αρδευτικό νερό σε κάποια σηµεία» λέει ο κ. Τσοντάκης.

Χθες Παρασκευή ο ΤΟΕΒ παρέλαβε το νέο αντλητικό µηχάνηµα. «Ξεκινήσαµε να το τοποθετούµε, έπρεπε να γίνει νέα βάση, να ρίξουµε τσιµέντα, πιστεύω ότι µέχρι την Τρίτη θα έχει τεθεί σε λειτουργιά και θα δοθεί ξανά νερό. Η βλάβη ήταν πολύ µεγάλη και έγινε µεγάλη προσπάθεια για να αντιµετωπιστεί άµεσα».

Σύµφωνα µε παραγωγούς της περιοχής η έλλειψη νερού έχει αρχίσει να φαίνεται στους καρπούς των δέντρων και αν συνεχιστεί η µη παροχή επαρκών ποσοτήτων κινδυνεύουν να χάσουν ένα πολύ µεγάλο µέρος του ελαιόκαρπου.